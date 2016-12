Dais macht Problemfall Ederson wenig Hoffnung

Mannheim. Das Weihnachtsmenü bei Familie Dais fiel traditionell einfach aus. "Würschtl" habe es gegeben, berichtete der Trainer des Fußball-Regionalligisten SV Waldhof von den kulinarischen Gepflogenheiten im Haus in Nußloch. Gerd Dais kann nach dem Mammutprogramm seiner ersten Halbserie als Coach am Alsenweg in diesen Tagen ein wenig durchschnaufen. Erst am 10. Januar kommt die Mannschaft wieder zusammen, um sich auf den Restrundenstart mit dem Nachholspiel gegen die Stuttgarter Kickers am 11. Februar bestmöglich vorzubereiten und den nächsten Anlauf in Richtung Dritte Liga zu wagen.

Die personellen Veränderungen bis dahin werden, erklärt der SVW-Trainer, nicht besonders umfangreich ausfallen. "Man könnte den Kader sicher noch auf der einen oder anderen Position optimieren, aber Stand heute werden wir auf dem Transfermarkt nichts mehr machen", sagt Dais. Kurz vor Weihnachten hatten die Waldhöfer die Verpflichtung des Linksverteidigers Mete Celik (20) vom VfB Stuttgart II bekanntgegeben. Das soll es vorerst gewesen sein - außer, es gibt schwerere Verletzungen in der Winter-Vorbereitung oder es tut sich eine überraschende Möglichkeit auf. "Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, werden wir nicht mehr aktiv werden", schränkt Dais jedoch ein.

Neben Celik kann der frühere Bundesliga-Profi im Januar mit Mittelfeld-Mann Daniel di Gregorio ein altes, neues Gesicht begrüßen. Der 25-Jährige kehrt nach seinem im Mai erlittenen Kreuzbandriss bald zurück ins Mannschaftstraining, dürfte aber noch einige Zeit brauchen, bis er wieder in der starken Form der Vorsaison sein wird.

Di Gregorios Rückkehr heizt den Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld weiter an - keine gute Nachricht für Ederson Tormena, dem Dais kaum Hoffnungen macht, die ihm eigentlich zugedachte tragende Rolle beim Tabellenzweiten künftig ausfüllen zu können. "Auf seiner Position spielt im Moment Michael Fink. Es wird nicht einfach für ihn, in die Mannschaft zu kommen. Ich denke, das kann er realistisch einordnen", sagt der Waldhof-Coach, der den bisher enttäuschenden Top-Verdiener aber noch nicht komplett abschreiben will: "Er hat die Problematik mit dem Fersensporn gehabt. Wenn das auskuriert ist und er kommt in einem guten Zustand zum Trainingsauftakt, dann wird man sehen, was passiert." Sollte Ederson allerdings in der Zwischenzeit einen neuen Verein präsentieren und damit den Spieleretat entlasten, fiele die Trauer beim Aufstiegsmitfavoriten sicher nicht besonders groß aus.

Das Gleiche gilt für Dimitrios Popovits, der auf der linken offensiven Außenbahn den Beweis seiner Klasse bisher schuldig geblieben ist. Auch der Stern von Mittelfeld-Ackerer Sebastian Gärtner ist bei Dais zuletzt gesunken. Die suspendierten Jonas Strifler und Alban Ramaj stehen auf der Verkaufsliste ohnehin ganz weit oben. "Wir haben einige dabei, die in der verlängerten Vorrunde relativ wenig Spielzeit gehabt haben", sagt Dais: "Man muss sehen, wie die Jungs das abwägen. Ob sie die Herausforderung suchen oder ob sie sich mit einer Veränderung anfreunden können."

Sollte der Etat durch Abgänge entlastet werden, wären auch wieder substanzielle Verstärkungen des Kaders möglich, die sonst unter den weiter angespannten finanziellen Rahmenbedingungen schwierig erscheinen. Oder Investor Bernd Beetz zapft zeitnah die von ihm in Aussicht gestellten neuen externen Finanz-Quellen an.

Eine Baustelle möchte Dais deshalb am liebsten gar nicht eröffnet sehen. "Ich gehe davon aus, dass Michael Fink zu 100 Prozent als Spieler zur Verfügung steht", betont der 53-Jährige. Der Ex-Profi könnte seine Einsatzzeiten im Zusammenhang mit seinem Anschluss-Job als Sportdirektor reduzieren. Davon will Dais nichts wissen. "Er ist Kapitän und Co-Trainer. Dass er von heute auf morgen aufhört, wird nicht der Fall sein. Er wird auf dem Platz seinen Beitrag dazu leisten, dass wir weiter erfolgreich sind", ist der gebürtige Heidelberger überzeugt. Zur Frage, ob es bereits anderslautende Absprachen der Vereinsführung mit Fink gibt, will Dais sich nicht äußern: "Da müssen Sie andere fragen."

(Von unserem Redaktionsmitglied Alexander Müller)