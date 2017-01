Dais schont in der Halle die erste Garnitur

Morris Nag (l.) ist wie 2015 wieder beim Harder13 Cup dabei. © Binder

Mannheim. Gerd Dais geht kein Risiko ein. Wenn Fußball-Regionalligist SV Waldhof am verlängerten Wochenende beim Harder13 Cup in der SAP Arena (Donnerstag) sowie beim Sparkassen Cup in der Ketscher Neurotthalle (Freitag /Samstag) antritt, schont der Trainer weite Teile seiner ersten Garnitur. Der Fokus des 53-Jährigen liegt ganz klar auf der am 10. Januar mit einem Laktattest beginnenden Vorbereitung, in der die Grundlagen zum Erreichen einer der beiden Relegationsplätze für den Drittliga-Aufstieg gelegt werden sollen.

"Einige unserer Spieler haben seit dem Sommer 30 Spiele in den Knochen. Sie sollten sich besser regenerieren und ausruhen, denn es stehen noch andere Herausforderungen bevor", betont Dais, der als einzigen Leistungsträger der zurückliegenden Halbserie Flügelstürmer Ali Ibrahimaj für die beiden Hallen-Kicks nominieren wird. Beim Harder13 Cup treffen die Waldhöfer auf Bundesligist SV Darmstadt 98 (20.31 Uhr) sowie die Zweitliga-Vertreter Karlsruher SC (18.39 Uhr), 1. FC Kaiserslautern (19.33 Uhr) und den SV Sandhausen mit dem ehemaligen SVW-Trainer Kenan Kocak (21.25 Uhr). In Ketsch stehen Duelle mit Oberligist Mechtersheim, Landesligist FV Brühl und einem Qualifikanten auf dem Programm.

Wer letztendlich zum zehnköpfigen Kader für die beiden Turniere gehören wird, will Dais nach einer Trainingseinheit am Mittwoch im Rhein-Neckar-Soccercenter entscheiden. Auf keinen Fall spielen werden die etatmäßigen Torhüter Markus Scholz und Christopher Gäng. "Sie haben Probleme mit dem Knie gehabt. Da sollte man sein Glück nicht herausfordern und Verletzungen riskieren", sagt Dais, der zwischen den Pfosten mit Levent Cetin und Konstantin Weis plant. Zum verfrühten Aufgalopp ins neue Jahr setzt Dais außerdem auf die Regionalliga-Spieler Sebastian Gärtner, Morris Nag und Nico Seegert sowie die bisher ausschließlich im Landesliga-Team des SVW eingesetzten Jannik Marx und Ziya Bektas Koröglu.

Außerdem will der Waldhof-Trainer den Kader mit einigen Talenten aus der U 19 auffüllen. "Für die A-Jugendlichen ist es auch Teil des Entwicklungsprozesses, sich einmal mit Erstliga-Spielern messen zu können. Das ist ein gutes Signal an die Jungs und auch an die Jugendabteilung", meint Dais, der davon überzeugt ist, dass sich das SVW-Team auch ohne einen Großteil der bekannten Gesichter aus der Regionalliga teuer verkaufen wird: "Wir haben eine gute Mannschaft und werden alles versuchen. Dann wird man sehen, was dabei herauskommt."

(Von Alexander Müller)