Mit dem Dialkekt hat Rothenstein noch Probleme

Dennis Rothenstein soll mit seiner Dynamik die Offensive des Regionalligisten SV Waldhof bereichern. © Binder

Side. Trainingslager in der Winterpause waren für den SV Waldhof in der Vergangenheit alles andere als die Regel. Doch trotz seiner erst 21 Jahre hat Dennis Rothenstein da schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Das beeindruckende Panorama mit dem Taurus-Gebirge ist ihm durchaus bekannt. "Ich war schon mit dem Nachwuchs von RB Leipzig in Belek, gerade ein paar Hotels weiter", berichtet der Neuzugang von der TSG Neustrelitz, der die Optionen im Angriff des Regionalliga-Zweiten erweitern soll.

Überhaupt hat der Stürmer gute Erinnerungen an die Zeit beim heutigen Bundesliga-Überflieger Leipzig. Nach seinen Stationen beim FC Halle-Neustadt und dem Halleschen FC wechselte er 2013 im letzten A-Jugend-Jahr nach Sachsen. "Das Nachwuchszentrum gab es da zwar noch nicht, aber bereits die Pläne dafür waren beeindruckend und auch sonst war alles vorhanden: Top-Plätze, ein Sprint-Hügel. Ich habe dort sehr viel mitgenommen", sagt Rothenstein, der in Leipzig nach eigener Ansicht vor allem im "Spiel gegen den Ball" viel gelernt hat.

Schwer verletzt im Sommer 2015

Eine schwere Knöchelverletzung, bei der so ziemlich alles kaputt ging, was kaputt gehen konnte, bremste den jungen Angreifer im Sommer 2015 dann aber aus. Nach einer langwierigen Reha-Phase wagte Rothenstein im Juli 2016 bei der TSG Neustrelitz schließlich einen Neustart. "Das war genau richtig, um wieder Spielpraxis zu bekommen", blickt der 21-Jährige auf 17 Einsätze, drei Tore und zwei Vorlagen.

Im Winter war es nun aber Zeit, den nächsten Schritt zu machen. "Ich wollte nicht mit Neustrelitz gegen den Abstieg, sondern mit dem Waldhof um den Aufstieg spielen", formuliert Rothenstein seine Ansprüche und freut sich schon auf die Heimspiele des SVW im Carl-Benz-Stadion: "Bei der TSG hatten wir im Schnitt 500 oder 600 Zuschauer, wenn es gut läuft, kommen in Mannheim zehnmal so viele Fans. Das möchte ich auf jeden Fall erleben."

Dass er mit Benedikt Koep und Nicolas Hebisch vor allem körperlich bärenstarke Konkurrenz im Angriff hat, ist Rothenstein bewusst, doch der Youngster will bereit sein, wenn er gebraucht wird und sieht seine Stärken nicht nur im Abschluss, sondern vor allem auch als Vorbereiter im letzten Drittel des Spielfelds.

"Dennis ist ein junger Angreifer mit viel Potenzial, der unsere Offensive noch variabler macht. Mit seiner Dynamik, Robustheit und seinem Zug zum Tor verspreche ich mir noch mehr Optionen für unser Offensivspiel", erhofft sich Trainer Gerd Dais einiges vom Rechtsfuß. Dass der Coach angesichts der Option Rothenstein Routinier Giuseppe Burgio nach Steinbach ziehen ließ, unterstreicht das Vertrauen, das der SVW-Cheftrainer in den 1,86 Meter großen Angreifer setzt.

In Mannheim hat sich Rothenstein seit seinem Dienstantritt am 10. Januar inzwischen gut eingelebt, in der Neckarstadt-Ost hat der Offensiv-Spezialist mittlerweile eine Bleibe gefunden. "Das liegt genau in der Mitte, eine Viertelstunde zum Trainingsgelände, zehn Minuten zum Stadion - das passt", sagt der Neuzugang, der sich nur noch etwas an den Kurpfälzer Dialekt gewöhnen muss. "Unseren Trainer verstehe ich ganz gut, aber bei unseren Betreuern geht es mir dann doch manchmal etwas zu schnell", beschreibt Rothenstein seine ersten Erfahrungen mit den Mannheimer Idiom.

"Der Waldhof" war ihm allerdings schon lange zuvor ein Begriff. "Den Club kennt man einfach. Intensiver habe ich dann natürlich die vergangene Relegationsrunde verfolgt, die extrem bitter für den SVW verlief. Jetzt muss das Ziel natürlich sein, in die Dritte Liga zu kommen", will der 21-Jährige seinen Teil auf diesem Weg beitragen. Und diese Erfahrung hat der Youngster - anders als ein Trainingslager in der Türkei - seinen neuen Kollegen schließlich noch nicht voraus. (Thorsten Hof)