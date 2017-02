Simon Tüting ist zurück in der zweiten Heimat

Simon Tüting (rechts) soll den Abgang von Philipp Förster vergessen machen und Jannik Sommer mit Bällen füttern. © Hof

Eigentlich bevorzugt Simon Tüting die kurzen Wege, ins Training fährt er am liebsten mit seinem Vespa-Motorroller. Doch nach seinem Blitztransfer vom VfL Osnabrück zum SV Waldhof waren der Zug nach Düsseldorf und von dort das Flugzeug Richtung Antalya die Verkehrsmittel der Wahl. Schließlich musste es schnell gehen. Am späten Dienstagabend kam der 30-Jährige dann im türkischen Trainingslager des SVW in Side an, am nächsten Morgen trug der Mittelfeldmann beim Strandlauf und Beachvolleyball zum ersten Mal die blau-schwarzen Trainingsklamotten.

"Mit der Volleyball-Karriere wird das wohl nichts mehr", flachste der Neuzugang des Fußball-Regionalligisten nach der Einheit im Sand, aber in Mannheim werden ohnehin eher seine Qualitäten auf dem grünen Rasen verlangt sein. Nach dem Abgang von Philipp Förster nach Nürnberg soll Tüting diese Lücke schließen. Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill geht sogar davon aus, dass sich der SVW durch diesen Transfer im Mittelfeld verbessert hat.

"Ich weiß, was erwartet wird"

"Ich weiß schon, was von mir erwartet wird", hat der Profi mit Zweitliga-Erfahrung natürlich wahrgenommen, welche Rolle ihm zugedacht wird, er tritt aber zugleich etwas auf die Bremse. "Es ist immer schwer, zwei Spieler zu vergleichen. Ich glaube, dass ich auch ein etwas anderer Spielertyp bin. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, mich so schnell wie möglich zu integrieren, Spielpraxis zu sammeln und in den Rhythmus zu kommen. Auch deshalb bin ich so schnell wie möglich nachgereist, um hier Anschluss zu finden."

Ausschlaggebend für den Wechsel nach Mannheim war nicht zuletzt die Tatsache, dass hier inzwischen Gerd Dais als Trainer das Sagen hat. Der heutige Coach des SV Waldhof holte Tüting 2012 nach dem Aufstieg des SV Sandhausen an den Hardtwald. Der gebürtige Niedersachse ging als erster Zweitliga-Torschütze in die Vereinsgeschichte der Nordbadener ein. Während Dais in Sandhausen im November 2012 gehen musste, blieb "Tüte" noch bis zur Winterpause 2014/2015 beim SVS, bevor es wieder nach Osnabrück ging. Die gegenseitige Wertschätzung blieb dagegen, und nachdem Dais mit Blick auf einen Transfer im Sommer ohnehin angefragt hatte, ging es nach dem Förster-Wechsel dann ganz schnell.

"Das war schon ein Grund für mich", bestätigt Tüting. Der neue, alte Coach gehört ebenfalls zum Gesamtpaket "zweite Heimat", das dem erfahrenen Ballverteiler die Entscheidung leicht gemacht hat. "Als der Wechsel feststand, habe ich schon einige Nachrichten aus der Kurpfalz bekommen", sagt Tüting. Auch der Kontakt zu Physiotherapeut und Osteopath Sascha Pander, beratend für Sandhausen und vor allem für die Rhein-Neckar Löwen aktiv, riss beispielsweise nie ab.

"Groß eingewöhnen muss ich mich deshalb sicher nicht", meint der 30-Jährige, der nach einer schweren Knöchelverletzung Anfang der Saison 2015/2016 zwar wieder fit wurde, aber nicht mehr wie gewünscht zum Zug kam.

Insider in Osnabrück werten die beiden vergangenen Jahre beim VfL als "großes Missverständnis", beschreiben das Eigengewächs aber als Muster-Profi. Nun geht es eben in der zweiten Heimat weiter. "Das kann man schon so sagen", freut sich der schlaksige Kicker, der während seiner Zeit in Sandhausen in Nußloch gewohnt hat, auf die Kurpfalz. Jetzt schaut er sich aber nach einer Bleibe in Mannheim um, schließlich bevorzugt Tüting die kurzen Wege. Dass der "Neue" demnächst auch am Alsenweg mit der Vespa vorfährt, sollte niemanden überraschen. "Die muss auf jeden Fall mit", stellt Tüting unmissverständlich klar. (th)