Achte Liga statt SV Waldhof

Sebastian Lindner (rechts) gegen Marco Degenhardt vom TSV Auerbach. © Lotz

Mannheim/Lorsch. Sein Rückzug in der Winterpause traf den damaligen Waldhof-Trainer Kenan Kocak ziemlich unvorbereitet. Im vergangenen Januar löste Mittelfeld-Mann Sebastian Lindner überraschend seinen Vertrag beim ambitionierten Mannheimer Regionalligisten. Mit nur 24 Jahren entschied sich der Lorscher gegen den vagen Traum, im Fußball noch einmal richtig durchzustarten - und für die langfristige berufliche Sicherheit einer Ausbildung bei der Polizei Hessen. "Wir haben in langen und intensiven Gesprächen versucht, Sebastian zu überzeugen, aber er hat sich dagegen entschieden", bedauerte Kocak damals den Weggang Lindners.

Zu Höherem berufen

Doch ganz vom Fußball lassen kann der gebürtige Bensheimer auch nicht. Seit dieser Saison spielt Lindner bei der SG Einhausen in der achtklassigen Kreisoberliga Bergstraße, dem südhessischen Pendant zur Kreisliga Mannheim. Und beweist dabei, dass er von seinem Talent eigentlich zu Höherem berufen wäre: Am vergangenen Wochenende gewann die SGE beim ehemaligen Zweitligisten VfR Bürstadt mit 3:0 - Lindner schoss zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Die Entscheidung, sich vom professionellen Fußball zu verabschieden, hält der 24-Jährige allerdings auch heute noch für richtig. "Es kommt der Punkt, an dem man sich entscheiden muss, wie es für einen selbst weitergehen soll", sagte Lindner dieser Zeitung: "Und ich habe mich für die Ausbildung bei der Polizei entschieden." Seit Februar geht der Südhesse deshalb in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden in die Lehre. "Ein Trainingsaufwand wie in der Regionalliga ging angesichts der Ausbildung natürlich nicht mehr", erklärt Lindner, der über einen Kumpel den Weg zum Kreisoberligisten in der Nähe seines Wohnorts Lorsch fand. "Mein Freund Philip Hiemenz spielte schon bei der SG Einhausen. Er hat mich angesprochen und ich bin hierher gekommen", erzählte Lindner, der sich bei der familiären SGE wohlfühlt und mit dem Aufstieg liebäugelt.

"Wir wollen oben mitspielen und auch wenn es sicher schwer werden wird, Unter-Flockenbach noch von Platz eins zu verdrängen, würde uns ja auch Rang zwei reichen, um an der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga teilzunehmen", sagte der frühere Waldhöfer - den sportlichen Ehrgeiz hat Lindner also auch nach seinem Abschied vom Alsenweg nicht komplett verloren.