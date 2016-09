Ausgliederung der Profis beschlossene Sache

Mannheim. Es ist beschlossene Sache: Der Profi-Spielbetrieb des SVW wird in die die "SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH" ausgegliedert. Das haben die Mitglieder bei ihrer Versammlung am Donnerstagabend entschieden. Von den 261 stimmberechtigten Anwesenden stimmten 12 gegen eine Ausgliederung, 8 enthielten sich, 241 stimmten dafür - macht 92,3 Prozent. Erforderlich waren 75 Prozent. Präsidiumsmitglied Klaus-Rüdiger Geschwill bedankte sich: "Damit ist die Grundlage für den Aufbruch geschaffen", sagte er.

Geschwill hatte die Versammlung mit leichter Verspätung eröffnet. Der Franziskussaal auf dem Waldhof war bis auf den letzten Platz gefüllt, einige Mitglieder mussten stehen. Nachdem Geschwill mit Nachdruck für die Ausgliederung geworben hatte, folgte eine Fragestunde, in deren Verlauf das Wahlverfahren kritisiert wurde. Dieses sah vor, dass alle, die gegen die Ausgliederung stimmen oder sich enthalten, ihren Wahlzettel vor den Augen der Versammelten in eine Urne zu werfen. Der Antrag auf geheime Wahl wurde aber deutlich abgelehnt.

"Sachlich ist die Ausgliederung alternativlos", hatte Markus Kompp, der designierte SVW-Geschäftsführer der bereits eingetragenen GmbH, im Vorfeld der Abstimmung unterstrichen. Finanziell gab es ebenfalls keinen erfolgversprechenden Gegenentwurf zu einer Kapitalgesellschaft, in die der Unternehmer Bernd Beetz das vom Deutschen Fußball-Bund als Sicherheit geforderte Stammkapital von einer Million Euro einzahlen will.

Schließlich übernimmt die GmbH zusätzlich 400.000 Euro Darlehensverbindlichkeiten des Hauptvereins. Dieser erhöhte in der aktuellen Spielzeit nochmals den Etat für die Profi-Kicker, hat nach dem Ausstieg von einzelnen Unternehmen der "Mannheimer Runde" gleichzeitig aber mit Einnahmeeinbußen zu kämpfen. Sollte der SVW in diesem Jahr den Aufstieg erneut verpassen, könnte es für die Blau-Schwarzen am Ende der Saison also richtig düster werden.

Die Ausgliederung soll laut Präsidium aber nicht in erster Linie einen eventuellen Kollaps verhindern, sondern vor allem neue Perspektiven für den Profi-Fußball in Mannheim bieten. "Eine Ausgliederung schafft bessere Möglichkeiten der externen Finanzierung", betonte das Präsidium in seinem Ausgliederungsbericht, der auf der Homepage des SVW wie auch der von einem Notar beglaubigte, detaillierte Ausgliederungsvertrag einzusehen ist.

Die Vorstellung des Unternehmers Bernd Beetz durch das SVW-Präsidium als alleiniger Hauptinvestor hatte im April 2016 zu einem Zerwürfnis innerhalb des Vereins geführt. SVW-Präsident Steffen Künster ließ infolge des Streits mit dem Aufsichtsrat und den Investoren der "Mannheimer Runde" sein Amt ruhen. Sechs der sieben Aufsichtsratsmitglieder traten von ihrem Amt zurück, auch der ehemalige Geschäftsstellenleiter Stefan Pfitzenmeier nahm im Juni seinen Hut. (th/rüo/dls/sos)