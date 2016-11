Chance für fast Vergessenen

Bisher war Alexander Rodriguez-Schwarz nur für die zweite Waldhof-Mannschaft im Einsatz. © Nix

Mannheim. Er wurde als einer der ersten Neuzugänge bekanntgegeben - und verschwand dann fast in der Versenkung. Der ehemalige Waldhof-Trainer Kenan Kocak hatte Alexander Rodriguez-Schwarz vom TSV Steinbach an den Alsenweg gelockt, doch unter dessen Nachfolger Gerd Dais brauchte der junge Außenverteidiger, der beim FC Sevilla und bei Eintracht Frankfurt ausgebildet wurde, vor allem eines: viel Geduld und Beharrlichkeit. Während der SVW in der Regionalliga wieder um den Aufstieg kämpft, sammelte der 20-Jährige im Landesliga-Team Spielpraxis.

Doch dieses Durchhaltevermögen könnte sich am Wochenende auszahlen. Rodriguez-Schwarz steht zum Rückrundenauftakt gegen die Stuttgarter Kickers (Samstag, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion, live SWR-Fernsehen) vor seinem Regionalliga-Debüt für Blau-Schwarz.

Amin in Tadschikistan

Der etatmäßige Linksverteidiger Hassan Amin ist zu einer weiteren Abenteuerreise mit der afghanischen Nationalmannschaft nach Tadschikistan aufgebrochen, wo er am Sonntag (12 Uhr, MEZ) bei einem Freundschaftsspiel antritt. Und Rodriguez-Schwarz hat sich in den vergangenen Wochen immer näher an die erste Mannschaft herangekämpft, stand beim 3:1 gegen Eintracht Trier vor einer Woche zum ersten Mal im Regionalliga-Kader.

"Auf der Linksverteidiger-Position sind die Möglichkeiten sehr übersichtlich. Es ist eine Überlegung, Alex Rodriguez-Schwarz eine Chance zu geben. Er ist im Rhythmus, hat in der zweiten Mannschaft immer gespielt. Er kommt also nicht von Null auf Hundert", erklärte Waldhof-Trainer Gerd Dais und betonte: "Alex könnte eine Option sein, und wenn wir diese ziehen, wird er es sicher auch zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigen."

Rodriguez-Schwarz fiebert seiner möglichen Pflichtspiel-Premiere im Benz-Stadion bereits entgegen. "Das Team arbeitet zurzeit sehr hart und intensiv", sagte der gebürtige Sevillaner: "Ich bin bereit, meine Chance zu nutzen und der Mannschaft gegen einen schweren Gegner zu helfen."

Amin ist unterdessen nicht der einzige Stammspieler, auf den Dais gegen die Kickers verzichten muss. Innenverteidiger Michael Schultz muss nach seiner fünften Gelben Karte gegen Trier aussetzen. "Damit fehlen mir 50 Prozent der Viererkette", seufzte der SVW-Coach, der Kummer gewöhnt ist, was die personelle Situation in dieser Saison betrifft. Aller Voraussicht nach wird Kapitän Michael Fink aus dem defensiven Mittelfeld wieder eine Reihe nach hinten rücken und neben Marcel Seegert innen verteidigen. "Das wird wahrscheinlich so kommen", sagte Dais. Auf der Sechs konkurrieren dann Sebastian Gärtner und Lukas Kiefer um die vakante Stelle neben Philipp Förster. Bei den angeschlagenen Benedikt Koep (Schulterprellung aus dem Trier-Spiel), Jannik Sommer und Dimitrios Popovits (beide muskuläre Probleme) hat Dais keine größeren Sorgen, was den Samstag angeht. "Ich denke, dass sie alle einsatzfähig sein werden", meinte der 53-Jährige zu dem Trio, das gestern wieder am Mannschaftstraining teilnahm.

In die Partie gegen die Schwaben geht der Regionalliga-Zweite nach zuletzt wettbewerbsübergreifend fünf Siegen in Serie mit viel Selbstbewusstsein. "Wir haben im Moment eine gute Phase", sagte Dais: "Und natürlich wollen wir diesen Rückenwind in das Spiel gegen die Stuttgarter Kickers mitnehmen."