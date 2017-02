Coach für Alleskönner

Ist von der Qualität der Waldhof-Keeper überzeugt: Dennis Tiano. © Hof

Side. Auch wenn man Dennis Tiano nicht sieht, weil er gerade mit den Torhütern auf dem Nebenplatz arbeitet, weiß man, dass er da ist. "GUT, Scholle, GUUUUUT!", bekommt Waldhof-Torwart Markus Scholz ein lautstarkes Lob, nachdem er einen von Tiano aufs Tor platzierten Ball um den Pfosten lenkt - zwei davor geschaltete Sprünge über ein in Kniehöhe gespanntes rotes Seil inklusive. Auch den Keepern wird im Trainingslager von Side nichts geschenkt, und mit dem 31-Jährigen, der im Sommer bei der U 19 der Mannheimer einstieg und mittlerweile auch bei den Profis das Torwarttraining komplett übernommen hat, setzt der SVW auf einen absoluten Fachmann.

"Ich war in meiner aktiven Zeit selbst Torhüter. Das ist einfach mein Metier, und das war das, was ich schon immer machen wollte", begründet der gebürtige Pfälzer seine Spezialisierung auf den Torwartbereich, die unter anderem in die Uefa-B-Lizenz und die DFB-Torwarttrainer-Profiausbildung mündete. Beim SVW kümmert er sich neben den Schlussleuten der U 19 auch um Levent Cetin, Nachwuchsmann Konstantin Weis, Christopher Gäng und Markus Scholz - die drei Letztgenannten sind in Side alle dabei.

"Torhüter sind wie Zehnkämpfer"

"Mit so erfahrenen Leuten zusammenzuarbeiten - das macht schon richtig Spaß", beschreibt Tiano die intensiven Tage von Side. "Aufgrund der Qualitäten unserer Keeper und wegen des oft dominanten Spiels ihrer Vorderleute kann ich beispielsweise ganz andere Schwerpunkte setzen", erläutert der Torwarttrainer, dass etwa eher die Spieleröffnung im Vordergrund steht als das reine Tore verhindern.

"Moderne Torhüter sind ohnehin wie Zehnkämpfer. Irgendwie müssen sie alles können", beschreibt Tiano sein Idealbild eines Schlussmanns. Das Duo Scholz/Gäng sieht er dabei auf dem besten Weg. "Mit ihrer Präsenz und ihren Voraussetzungen bilden beide sicher die beste Kombination, die in der Regionalliga zu finden ist. Um diese beiden Torhüter beneiden uns sicher viele", betont der Towart-Trainer des SVW die Qualität seiner Schützlinge. th