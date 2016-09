Dais vertraut der Doppelspitze

Waldhof-Trainer Gerd Dais (rechts) ist davon überzeugt, dass Gianluca Korte die Rolle im Sturmzentrum immer besser adaptieren wird. © Binder

Mannheim. Die Systemfrage stellt sich für Gerd Dais nicht. "Wir sind gut eingespielt mit den zwei Stürmern. Das bleibt so", erklärt der Trainer von Regionalliga-Tabellenführer SV Waldhof vor dem Duell am Samstag (14 Uhr) bei Aufsteiger SSV Ulm. Die Doppelspitze biete zwei entscheidende Vorteile. "Man hat zwei Anspielstationen in der Tiefe und die Stürmer können sich gegenseitig unterstützen."

Nachdem Neuzugang Nicolas Hebisch wider Erwarten mit einer Fraktur im Lendenwirbelbereich nun doch bis zu sechs Wochen ausfällt, ist beim SVW neben dem unumstrittenen Leistungsträger Benedikt Koep ein leichter Stürmernotstand ausgebrochen. Giuseppe Burgio soll nach seiner Knie-Verletzung erst langsam wieder in den Spielbetrieb integriert werden (Dais: "Bei ihm müssen wir die Belastung dosieren"), und der gelernte Außenbahn-Spieler Gianluca Korte machte bei seinen beiden bisherigen Einsätzen als zweite Spitze in Steinbach (0:0) und gegen Kassel (2:0) trotz immensen Aufwands unterm Strich einen glücklosen Eindruck.

Burgio erste Wechseloption

Der Waldhof-Trainer glaubt dennoch daran, dass Korte auf der neuen Position noch der Durchbruch gelingen kann. "Vorher hat er auf der Außenbahn gespielt, aber er meistert die Umstellung aufs Zentrum immer besser. Gianluca hat in den beiden Spielen ordentlich und engagiert gespielt", hat Dais beobachtet: "Ich denke, es wird von Spiel zu Spiel besser werden. Ich hoffe, dass er sich dann auch einmal selbst belohnt." Damit ist relativ sicher, dass der Waldhof in der identischen Startformation wie zuletzt die Aufgabe beim überraschend gut gestarteten Tabellenfünften angehen wird - mit Korte auf dem Platz und Burgio auf der Bank, der die erste Einwechseloption darstellt. Im Vorbeigehen werden die Mannheimer die Punkte nicht aus Schwaben mitnehmen, das weiß auch der Trainer.

Ein Remis für SVW zu wenig

"Für die Ulmer ist es sicher eines der Spiele des Jahres. Sie haben die Aufstiegseuphorie mitgenommen, gute Ergebnisse erzielt und werden uns ärgern wollen", warnt Dais, macht sich allerdings keine größeren Sorgen, dass die Waldhof-Serie von sieben ungeschlagenen Partien im Schatten des Münsters reißen könnte. "Wir werden sie nicht unterschätzen, aber wir sind dort nicht mit einem Punkt zufrieden", gibt der 53-Jährige einen Dreier als klares Ziel aus: "Wir müssen unsere Qualität abrufen, und dann bin ich zuversichtlich, dass wir dort erfolgreich sein werden."

Das Ganze werden die Waldhöfer trotz Hebischs Ausfall also weiterhin im in dieser Saison erprobten 4-4-2-System angehen. Eine Entscheidung, die auch die anderen Offensivspieler unterstützen. "Für uns Außen ist es leichter, weil wir einen weiteren Spieler haben, der die Gegner mitzieht. Dadurch haben wir mehr Räume", sagt zum Beispiel Ali Ibrahimaj.

In die Karten spielen könnte dem SVW die Tatsache, dass die Ulmer am Mittwoch beim 3:2 im WFV-Pokal gegen den Landesligisten SV Weingarten mehr kämpfen mussten als erwartet. "Sie werden schon Körner gelassen haben", meint Dais: "Wenn wir das Tempo hochhalten, sind wir physisch im Vorteil."