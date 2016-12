„Das Glück für 2016 ist aufgebraucht“

Waldhof-Coach Gerd Dais hat angekündigt, möglicherweise in der kommenden Woche einen neuen Torwarttrainer für den Fußball-Regionalligisten zu präsentieren. © Binder

Mannheim. Für einen Trainer, dessen Mannschaft gerade ihre stolze Serie auf sieben Siege nacheinander ausgebaut hat, fiel die Mängelliste von Gerd Dais ziemlich lang aus. Zu passiv in den Zweikämpfen, hohe Fehlerquote im Spielaufbau, vorne die Bälle nicht "festgemacht" und den Gegner durch Patzer in der Abwehrreihe zu Chancen eingeladen - all das führte der Trainer des SV Waldhof nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern an. "Wir haben die drei Punkte, aber wie der Sieg zustande gekommen ist, darüber wird intern zu reden sein", kündigte der 53-Jährige mit Blick auf das Nachholspiel am Dienstag (19.30 Uhr) gegen die Stuttgarter Kickers eine ungeschönte Analyse an, denn: "Wir müssen schauen, dass wir wieder besser spielen. Das Glück für das Jahr 2016 ist seit heute Abend aufgebraucht."

Der zuletzt furiose (beim 2:1 in Hoffenheim) und bemerkenswert kaltschnäuzige (beim 2:1 in Elversberg) SV Waldhof zeigte gegen die U 23 des pfälzischen Zweitligisten in der Tat eine schwache Vorstellung. Das frühe 1:0 von Jannik Sommer (8.) brachte überhaupt keine Sicherheit in die Aktionen des Abonnement-Siegers der vergangenen Wochen, die jungen Lauterer dürften selbst über ihre Dominanz und die Fülle an Torgelegenheiten im Stadion des Aufstiegskandidaten überrascht gewesen sein. "Nach der Führung hat der eine oder andere gedacht, es gibt einen Selbstläufer und dass man den FCK mit links schlägt", kritisierte Dais: "Das hat sich ganz anders entpuppt, als wir uns das vorgestellt haben. Ab der 15. Minute war es Spiel auf ein Tor, auf unser Tor."

Die Mannheimer strauchelten, aber dank viel Fortune und mangelnder Effektivität des Gegners fielen sie nicht. Und als die Lauterer kurz vor der Pause schon über den Ausgleich jubelten, entschied Schiedsrichter Asmir Osmanagic nach einiger Bedenkzeit auf Abseits. "Uns das Tor abfeiern zu lassen und dann das Fähnchen zu heben, darüber bin ich zumindest überrascht", wunderte sich FCK-II-Trainer Hans Werner Moser über diese Entscheidung und fügte hinzu: "Wir haben das Spiel unter Kontrolle gehabt und hätten einen Punkt mitnehmen können." Dem konnte Kollege Dais nach 90 äußerst wackligen Minuten seines Teams nicht widersprechen. "Wir hätten einen Punkt lassen, und wenn es ganz doof gelaufen wäre, sogar verlieren können", gestand der Nußlocher.

Was Dais allerdings positiv stimmen dürfte: Seine Spieler zeigten sich selbstkritisch. "Das war wirklich eines unserer schlechteren Spiele", gab SVW-Angreifer Benedikt Koep zu: "Dass wir gewonnen haben, spricht für die Mannschaft, spiegelt aber nicht die Leistung wider. Wir haben uns in den Zweikämpfen schwergetan, waren immer einen Schritt zu spät. Das war zu wenig. Aber wir haben drei Punkte, das zählt." Das Ergebnis stimmte beim vorletzten Heimspiel des Jahres, viel mehr aber nicht. Die nächsten wichtigen Zähler im engen Rennen um die beiden Relegationsplätze zum Drittliga-Aufstieg rückte auch Torhüter Markus Scholz ins Zentrum seiner knappen Analyse. "Drei Punkte, alles andere ist egal. Fußballerisch muss mehr kommen am Dienstag, aber es war ein dreckiges Spiel, und auch die musst du gewinnen", meinte der Sauerländer.