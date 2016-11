Das Team der Stunde

Elversberg. Zum Abschluss der Feierlichkeiten nach einem der erstaunlichsten Siege der vergangenen Jahre riefen die 700 mitgereisten Waldhof-Fans noch den Trainer zu sich in die Gästekurve. Das gilt für einen Fußballlehrer gemeinhin als höchste Form der Würdigung und untrügliches Zeichen der Zuneigung. Während Gerd Dais also Richtung SVW-Block schritt, durften seine Spieler erklären, wie sie das jetzt schon wieder geschafft hatten.

Einen 0:1-Rückstand beim zuvor ergebnistechnisch fast unantastbaren Spitzenreiter SV Elversberg in den letzten 20 Minuten in einen 2:1-Sieg gedreht, allen Widrigkeiten zum Trotz den sechsten Sieg nacheinander eingefahren - und ein unüberhörbares Signal an die Konkurrenz in der Fußball-Regionalliga gesendet: Der SV Waldhof hat direkten Kurs auf die erneute Teilnahme an den Relegationsspielen zum Aufstieg in Dritte Liga genommen.

"Jeder in der Liga weiß, dass mit uns immer zu rechnen ist. Wir brauchen uns vor keinem Gegner zu verstecken", sagte Philipp Förster, der beste Mannheimer an diesem emotionalen und kuriosen Fußball-Abend im Stadion an der Kaiserlinde. In Abwesenheit des erkrankten Kapitäns Michael Fink nahm der erst 21-Jährige das Heft in die Hand, leitete fast alle Angriffe ein und warf sich in der Defensive mit Vehemenz in jeden Zweikampf.

Neuer Trikotsponsor im Anflug? Nicht nur sportlich gibt es gute Nachrichten vom SV Waldhof: Die Mannheimer werden offenbar noch in dieser Woche einen neuen Trikotsponsor vorstellen. Auf der Facebook-Seite des Vereins gibt es darauf mehrere Hinweise. Zum Beispiel ein Bild des von hinten fotografierten Jannik Sommer mit dem Spruch: "Ein schöner Rücken kann auch entzücken, doch eine schöne Brust ist uns lieber!" und den Hashtags #svw07 #tradition #zukunft #brustsponsor. "Wir werden sehen", teilte Geschäftsführer Markus Kompp mit: "Wir geben natürlich rechtzeitig Bescheid, sollte was kommen." Der SVW könnte schon am Freitag gegen den FCK II mit den neuen Trikots inklusive Sponsor auflaufen.

Förster war das Symbol für die Moral und Mentalität dieser Waldhof-Mannschaft, die sich auch nach dem gegen Elversberg normalerweise fatalen Rückstand durch das Tor von Markus Osterhelweg (65.) mit allem gegen die drohende Niederlage wehrte. "Die Mannschaft hat immer an sich geglaubt, das ist eine gute Geschichte", sagte Trainer Dais.

Zum Beispiel Benedikt Koep, auch so einer, der nie aufgibt: Wegen hartnäckiger Schmerzen in den Adduktoren wollte er sich kurz nach dem 0:1 schon auswechseln lassen. Nur weil Giuseppe Burgio noch nicht bereit war, schickte ihn Dais zurück aufs Feld. "Mach noch eine Aktion, hat der Trainer gesagt", berichtete Koep. Das tat der SVW-Stürmer auch - er schoss aus 17 Metern den Ausgleich (69.) und ging danach vom Rasen. "So ist Fußball eben", meinte Fink, der am Seitenrand miterleben durfte, wie Hassan Amin und Ali Ibrahimaj einen Lehrbuch-Konter inszenierten, den der ebenfalls aufstrebende Lukas Kiefer lässig zum 2:1 verwertete (82.).

Freitag gegen Lautern II

Dass das Team der Stunde in der Südwest-Staffel für den richtungsweisenden Coup im Saarland im Gegensatz zum komplett überzeugenden 2:1 bei Hoffenheim II noch nicht einmal sein Leistungsmaximum benötigte, hat ebenfalls eine gewisse Aussagekraft. "In der zweiten Halbzeit hat uns die notwendige Ruhe gefehlt und die Fehlerquote war zu hoch", sagte Coach Dais.

Trotzdem brachten die Mannheimer der davor 17 Partien (!) ungeschlagenen SVE die erste Heimniederlage der Saison bei und holten nach dem 2:0 im Hinspiel die Maximalausbeute von sechs Punkten gegen den vermeintlich stärksten Gegner der Liga. "Wir haben einen guten Lauf. Dass wir in Hoffenheim und Elversberg gewonnen haben, zeigt, dass die Qualität da ist", erklärte Fink.

In dieser Verfassung ist dem Waldhof bis zur Winterpause alles zuzutrauen - neun Siege am Stück liegen im Bereich des Möglichen, sogar, als Tabellenführer Weihnachten zu feiern. Zwar liegen die Blau-Schwarzen noch vier Punkte hinter Elversberg, haben aber das Nachholspiel gegen die Stuttgarter Kickers in der Hinterhand, während der Tabellenführer am Wochenende die schwere Aufgabe in Hoffenheim vor der Brust hat. "Jetzt ist Elversberg wieder mittendrin unter allen anderen. Sie dachten vielleicht schon, sie wären weg", sagte Innenverteidiger Marcel Seegert.

Bis zur Pause stehen noch die Partien gegen den FCK II am Freitag, gegen die Stuttgarter Kickers am Nikolaus-Abend und beim FC Homburg am 13. Dezember an. "Das Ziel ist natürlich, jetzt auch die restlichen drei Spiele zu gewinnen", bekannte Fink: "Wir haben eine Mannschaft, die oben angreifen kann."