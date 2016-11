Das verrückte Waldhof-Comeback

Elversberg. Als Benedikt Koep Richtung Ersatzbank humpelte, schien schon alles verloren. Gerade hatte der SV Waldhof das 0:1 bei Regionalliga-Tabellenführer SV Elversberg kassiert, einer Mannschaft, die in den vergangenen 17 Spielen nicht verloren hatte und dabei nur sechs Gegentore hinnehmen musste. Fast nichts sprach mehr für den Verfolger aus Mannheim: Kapitän Michael Fink krank draußen, durch das Tor von Markus Osterhelweg in der 64. Minute 0:1 hinten gegen das bis dato beste Team der Liga, das in der zweiten Halbzeit permanent Druck machte. Und jetzt meldete auch noch Stürmer Koep an, dass er nicht mehr weiterspielen könne. Die Elversberger Anhänger unter den 3719 Zuschauern rechneten sich schon fröhlich aus, dass die Mannheimer bei dann zehn Punkten Rückstand in dieser Saison keine echte Bedrohung mehr darstellen würden. Doch die preiswerten Bierrunden beim sogenannten "Saarland-Tag" wurden zu früh bestellt.

"Ich bin Ende der ersten Halbzeit falsch aufgekommen, da haben meine Adduktoren zugemacht. Ich habe signalisiert, dass ich raus muss. Der Trainer hat gesagt: Mach' noch eine Aktion", schilderte Koep hinterher die kuriose Szene, die eines der verrücktesten Waldhof-Comebacks der vergangenen Jahre einleitete. Weil Giuseppe Burgio noch nicht bereit zur Einwechslung war, trabte der angeschlagene Waldhof-Stürmer also zurück aufs Feld, bekam den Ball mit dem Rücken zum Tor noch einmal zugespielt, drehte sich - und vollendete zum Ausgleich ins linke Eck (69.). "Dat Ding geht rein, das spricht natürlich für den Trainer. Er hat halt Ahnung und Erfahrung", meinte Koep mit einem Grinsen.

Die gute Laune des SVW-Ersatzkapitäns kam nicht von ungefähr, denn nach einem Bilderbuch-Konter über Hassan Amin und Ali Ibrahimaj schloss Lukas Kiefer im Strafraum sogar noch cool zum 2:1-Siegtreffer ab (82.). "Der Koepi wurschtelt das Ding da durch, und auf einmal geht noch mal ein Ruck durch die Mannschaft. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir mehr zu gewinnen und Elversberg mehr zu verlieren hatte", analysierte Innenverteidiger Marcel Seegert die Gründe für den sechsten Sieg in Folge, mit dem die Waldhöfer im engen Rennen um die beiden Aufstiegsrelegationsplätze enorm wichtige Extra-Punkte sammelten. In der Schlussphase sicherte der starke Schlussmann Markus Scholz mit einem großartigen Reflex gegen Marco Kehl-Gomez' Kopfball (89.) endgültig die drei Punkte. "Wir haben am Ende brutal verteidigt und alles investiert, obwohl der Kräftetank leer war", sagte Seegert.

Waldhof - Elversberg SV Elversberg: Batz - Birk, Grech, Kehl-Gomez, Kohler - Cuntz (83. Göttel), Washausen, Osterhelweg, Obernosterer (57. Bichler), Perstaller - Kapllani. SV Waldhof: Scholz - Amin, M. Seegert, Schultz, M. Müller - Kiefer, Förster, Sommer (67. Korte), Ibrahimaj (86. Rodrguez-Schwarz). - Koep (69. Burgio), Hebisch. Tore: 1:0 Osterhelweg (65.) 1:1 Koep (69.) 1:2 Kiefer (82.). - Gelbe Karten: Kehl-Gomez/M. Seegert, Kiefer, Ibrahimaj, Förster. - Beste Spieler: Obernosterer, Osterhelweg/Förster, Scholz. - Schiedsrichter: Daniel Schlager (Rastatt). - Zuschauer: 3719. Nächstes Spiel: SV Waldhof - 1. FC Kaiserslautern II, Freitag, 2. Dezember, 19.30 Uhr

Es sprach für die Beteiligten aus dem blau-schwarzen Lager, dass sie in all der Euphorie um den mit großartiger Mentalität bewerkstelligten Coup im Stadion an der Kaiserlinde nicht vergaßen, dass vor allem nach der Pause fußballerisch bei weitem nicht alles nach Plan lief. "Die zweite Halbzeit war nicht so gut wie beim 2:1 in Hoffenheim, obwohl wir die zwei Tore gemacht haben", bekannte Seegert und verwies auf zu große Abstände zwischen den Mannschaftsteilen und einige Defizite bei der Zweikampfführung. Kapitän Fink, der sich nach seinem grippalen Infekt spielbereit fühlte, aber den ärztlichen Rat befolgte, mit zu hohen Entzündungswerten im Blut nicht aufzulaufen, gestand: "Es war das erste Spiel in den vergangenen Wochen, in dem wir ein bisschen glücklich drei Punkte geholt haben."

Die kritische Analyse teilte auch der Mann, der trotz Schmerzen in der Leiste die Weichen auf Sieg stellte. "Wir können das Positive mitnehmen, aber wir wissen wieder, was wir gut und was wir nicht gut gemacht haben", erklärte Koep, während 50 Meter weiter 700 begeisterte Waldhof-Fans feierten, als gäbe es kein Morgen: "Aber wenn du hier in Rückstand gerätst und dann das Ding drehst, das ist natürlich top."