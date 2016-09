Der Punkteschnitt stimmt

Haiger/Mannheim. Wer sich optisch ein wenig aus dem Fenster wagt, setzt sich im Fußball immer der Gefahr des Spotts aus. Waldhof-Angreifer Gianluca Korte überraschte beim 4:2-Sieg auf dem Betzenberg vor zehn Tagen mit einem gewagten Look. Ganz in Blond enterte der 26-Jährige den Betzenberg. Im Mannschaftskreis hat er seitdem einen neuen Spitznamen: Justin Bieber nennen ihn seine Kumpels am Alsenweg, wie den kanadischen Popstar und Mädchenliebling. "Mit dem Vergleich kann ich leben, auch wenn ich vielleicht nicht ganz so viele Tattoos habe", sagte der Speyerer mit einem Grinsen nach dem 0:0 beim TSV Steinbach und fügte hinzu: "Ich habe gedacht, ich mache mal was Neues. Und mittlerweile kann ich mich auch im Spiegel wieder angucken."

Die Stimmung war also passabel trotz der Nullnummer in Mittelhessen, mit der die Waldhöfer (14 Punkte) die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest vor der SV Elversberg (13) und dem 1. FC Saarbrücken (13) verteidigten. "Wir waren die klar überlegene Mannschaft, nur das Tor wollte einfach nicht fallen", analysierte Kapitän Michael Fink völlig korrekt die 90 Minuten auf dem Haigerer Haarwasen, bei denen die Mannheimer vor allem die zweite Hälfte gegen einen sperrigen Gegner auf kleinem Platz fast nach Belieben dominierten. Über ein Dutzend Eckbälle und etliche aussichtsreiche Freistöße rund um den Strafraum holte der SVW heraus, konnte sich gegen die vom neuen Trainer Matthias Mink taktisch gut eingestellten Steinbacher aber vor allem in den Luftduellen nicht entscheidend durchsetzen. "Man muss auswärts auch einmal mit einem Punkt leben, zumal wir letzte Saison hier noch 0:1 verloren haben", sagte Fink.

Punktetechnisch liegt der Waldhof weiterhin sogar über dem Soll, wenn man die alte Regel vom Zwei-Punkte-Schnitt zugrunde legt, die für einen der beiden Relegationsplätze am Saisonende reichen sollte. Bisher hat der Spitzenreiter satte 2,33 Zähler pro Partie verbucht. "Wir haben in sechs Spielen 14 Punkte geholt. Das ist keine schlechte Ausbeute, zumal wir schon gute Gegner hatten und vier Englische Wochen hintereinander spielen mussten", meinte der spielende Co-Trainer Fink.

Auch der Waldhof-Chefcoach hatte sich mit dem ersten Auswärtsremis nach zuvor zwei Siegen schnell arrangiert. "Wir müssen das 0:0 akzeptieren. Wenn Steinbach immer so auftritt, werden sie mit Sicherheit kein Punktelieferant sein. Ich war mit der Leistung zufrieden, da gibt es nichts zu kritisieren. Die Mannschaft hat alles abgerufen und fast keine Chancen des Gegners zugelassen", sagte Gerd Dais: "Dass wir sicher schon besser gespielt haben, ist auch klar."

Schon am Sonntag (14 Uhr) gegen Kassel besteht die Gelegenheit, den Punkteschnitt weiter anzuheben. Dann will auch "Justin Bieber" Korte, der in Haiger den verletzten Nicolas Hebisch (Bluterguss am Rücken) als zweite Spitze vertrat, wieder für mehr Torgefahr sorgen. Selbst die Lästereien der Kollegen erträgt man als weiterhin ungeschlagener Spitzenreiter gelassen: "Es sind sechs Partien gespielt, wir haben noch keinmal verloren. Das ist für die Stimmung super."