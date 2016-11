Die Hoffnung spricht im Video-Clip

Mannheim. Nach einem letzten Abschiedsbier mit den alten Kollegen aus der Führung des SV Waldhof schnappten sich Steffen Künster und Klaus Hafner ihre Präsentkörbe und verließen den Franziskussaal. Die warmen Worte für sechs Jahre Knochenarbeit beim Mannheimer Traditionsverein hatte ihnen der neue Vereinschef Klaus-Rüdiger Geschwill schon eine Stunde vorher mit auf den Weg gegeben. Dass der im April zurückgetretene Präsident Künster und Sportvorstand Hafner, der bei der Mitgliederversammlung sein Amt zur Verfügung stellte, bei ihren kurzen Ansprachen fragwürdige Medienschelte an die Stelle der angebrachten Selbstreflexion rückten, war am Ende nur eine Randnotiz dieser Mitgliederversammlung. Diese transportierte nach all den Querelen der jüngeren Vergangenheit so viel blau-schwarze Harmonie, dass es manchem fast schon ein wenig zu kritikfrei zuging.

Der neue Präsident Geschwill bekam mit 96,5 Prozent Zustimmung einen gewaltigen Vertrauensvorschuss, alle anderen Personalentscheidungen winkten die 175 anwesenden Mitglieder ebenfalls ohne erwähnenswerte Gegenstimmen durch. Nur der frisch ernannte e.V.-Aufsichtsrat Reiner Spagerer beschwerte sich dezent darüber, dass der ins Kontrollorgan der Spielbetriebs-GmbH gewählte Gießener Jurist Martin Gutzeit ein doch eher unbeschriebenes Blatt und - aufgrund Verpflichtungen an der Universität - nicht persönlich anwesend sei. Ansonsten gab es keine Wortmeldungen bei dem Verein, der früher einmal für turbulente Versammlungen bekannt war. Die Sehnsucht, dass nach all den öffentlichen Streitigkeiten des alten Präsidiums mit der letztlich ausgestiegenen Mittelstandsvereinigung "Mannheimer Runde" endlich Ruhe einkehren soll, war bei den in den SVW-Heimat-stadtteil Waldhof gekommenen Mitgliedern mit Händen greifbar.

Der Mann, der eine neue erfolgreiche Ära des SVW begründen soll und auf dem jetzt die Hoffnungen des gesamten Vereins auf eine bessere Zukunft ruhen, wurde per Videobotschaft zugeschaltet, weil ein beruflicher Termin sein Kommen kurzfristig verhindert hatte. "Ich möchte mich für das Vertrauen bedanken, dass ihr mir entgegengebracht hat", sagte Investor Bernd Beetz, der für den Clip am Alsenweg gefilmt worden war: "Wir haben alle Verträge unter Dach und Fach gebracht. Ich glaube, dass wir damit eine sehr gute Basis für den Verein gelegt haben und optimistisch in die Zukunft schauen können. Wir arbeiten alle daran, den Aufstieg in die Dritte Liga möglich zu machen. Ich bin davon überzeugt, dass wir das gemeinsam in nicht allzu ferner Zukunft bewerkstelligen können." Der Parfüm-Millionär, dessen mit Waldhof-Pulli und -Mütze zur Mitgliederversammlung erschienener Sohn Christian Beetz ebenfalls in den Aufsichtsrat der GmbH einzieht, soll neben dem zur Ausgliederung notwendigen Stammkapital von einer Million Euro in den kommenden Monaten die Gelder akquirieren, die dem Regionalligisten durch das Zerwürfnis mit der "Mannheimer Runde" verloren gegangen sind.

Ausgliederung kurz vor Vollzug

Die Grundlage dafür stellt die Ausgliederung der Regionalliga-Mannschaft in eine Kapitalgesellschaft dar, die nach rund anderthalbjährigem Vorlauf kurz vor dem Vollzug steht. "Wir werden die Runde im neuen Jahr als GmbH fortsetzen", sagte Präsident Geschwill, der noch einmal an alle Fans appellierte, die Euphorie aus dem Frühjahr "wieder ins Stadion zu tragen".

Auch sein vorwiegend mit der Ausgliederung beschäftigter alter und neuer Vorstandskollege Alexander Rudnick zeigte sich optimistisch, dass jetzt alles schnell über die Bühne geht. "Die Unterzeichnung der Verträge war ein Meilenstein", erklärte der Rechtsanwalt aus Bensheim: "Jetzt sind wir nur noch in den Händen von Vereins- und Handelsregister und warten, wann unser Antrag dort bearbeitet wird."