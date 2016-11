Die Sehnsucht nach Euphorie

Die treuen Waldhof-Fans geben alles für den Verein und gehören zum Besten, was die Regionalliga zu bieten hat.

Mannheim. Zur notwendigen Trauerarbeit blieb keine Zeit. Nur wenige Tage, nachdem der SV Waldhof den Aufstieg in die Dritte Liga in der - aus Fairplay-Sicht himmelschreiend ungerechten - Relegation gegen die Sportfreunde Lotte (0:0, 0:2) verspielt hatte, eskalierte der seit Monaten schwelende Konflikt zwischen der Vereinsführung und der "Mannheimer Runde". Die Mittelstandsvereinigung um ihren Vorsitzenden Stefan Kleiber verabschiedete sich unter lautem Getöse vom "Projekt SVW". Kurz danach entschied sich Meister-Trainer Kenan Kocak, gefrustet vom verpassten Aufstieg, aber auch unzufrieden über manche Entwicklung in der Führungsebene des Vereins, trotz eines gerade um drei Jahre verlängerten Vertrags dem attraktiven Ruf des Zweitligisten SV Sandhausen zu folgen.

Der große Mannheimer Traditionsverein ging also mit einer gewaltigen Hypothek in diese Saison. Sportlich hat der neue Trainer Gerd Dais fast das Optimale aus der alles andere als einfachen Situation gemacht. Die zu befürchtende dauerhafte Depression nach dem Relegationstiefschlag, wie sie schon einige andere Vereine erleben mussten, blieb aus. Dais erwies sich als pragmatischer, loyaler und absolut authentischer Verwalter des Kocak-Erbes. Er steuerte das Team auch mit der ihm eigenen kurpfälzischen Gemütsruhe durch eine Ergebniskrise im Frühherbst, als mehrere Leistungsträger parallel verletzt ausfielen. Echte Fußball-Feste hat die aktuelle SVW-Mannschaft zwar noch nicht zelebriert, aber mehr als die Ergebnisse zu holen, um im Mammutprogramm bis Weihnachten den Anschluss an die beiden Aufstiegsplätze zu halten, konnte niemand von Dais erwarten. Denn der 53-Jährige musste - von den Ausnahmen Michael Schultz und Nicolas Hebisch abgesehen - mit dem mit einigen Defiziten behafteten Kader vorlieb nehmen, den Vorgänger Kocak und Sportvorstand Klaus Hafner zusammengestellt hatten.

Die Merkwürdigkeiten um Lokurlu

In der Vereinsführung kehrte nach der unsäglichen Schlammschlacht zwischen Präsidium und "Mannheimer Runde", die sich an der Inthronisierung von Investor Bernd Beetz entzündet hatte, wieder mehr Ruhe ein. Nur Hafner musste sich unangenehme Fragen gefallen lassen. Zum Beispiel, warum der Sportvorstand in der kurzen Vakanz zwischen Kocaks Weggang und Dais' Verpflichtung den Vertrag des ausgemusterten Stürmers Alban Ramaj (30) gleich um zwei Jahre verlängerte und mit den teuren Verpflichtungen von Ederson Tormena und Dimitrios Popovits den Handlungsspielraum des neuen Trainers erheblich einschränkte. Das sorgte im Umfeld wieder für Diskussionen - zumal Ederson trotz unübersehbarer Fitnessdefizite beim Waldhof zu einem Top-Verdiener aufstieg, ohne dies mit Leistung auch nur ansatzweise rechtfertigen zu können.

Der (zu) große Einfluss von Spielerberater Orhan Lokurlu, der Ramaj vertritt und über einen Vertrauten indirekt auch an den Transfers von Tormena und Popovits beteiligt war, auf Hafner und damit den Verein insgesamt, erhitzte die Gemüter am Alsenweg. Als dann auch noch bekannt wurde, dass Lokurlu den Kontakt zu Dais herstellte und bei den Vertragsverhandlungen ohne Mandat mit am Tisch saß, geriet Hafner erst recht in Erklärungsnotstand.

Flurschaden beseitigen

Der designierte neue Geschäftsführer Markus Kompp führte als Reaktion auf diese Merkwürdigkeiten einen schriftlich festgehaltenen Verhaltenscodex ein, der strikte Compliance-Regeln beinhaltet. Dass der 35-jährige Schwabe kurz danach in einem Artikel auf einem kleinen Internet-Sportportal mit allerlei absurden Vorwürfen durch den Schmutz gezogen wurde, kann man für Zufall halten. Muss man aber nicht. Da sich Hafner am Donnerstag nicht zur Wiederwahl stellt, hat sich diese Konfliktlinie aber ohnehin von alleine bereinigt. Und das ist auch gut so.

Künftig hat Kompp als Boss der durch die Ausgliederung gegründeten Spielbetriebs-GmbH das Sagen, zusammen mit einem Sportlichen Leiter, der mit ziemlicher Sicherheit Michael Fink heißen wird. Dem gut vernetzten Ex-Profi, dem fleißigen Geschäftsführer und dem designierten Präsidenten Klaus-Rüdiger Geschwill ist es zutrauen, mit seriöser Arbeit schrittweise den Flurschaden in der Sponsoren-Landschaft wieder zu beseitigen, der durch den offenen Streit mit der "Mannheimer Runde" entstanden ist. Denn auch wenn hier keine alten Schlachten mehr geschlagen werden sollen: Ein Kompromiss, der Investor Beetz und die vielen kleineren Geldgeber aus der regionalen Wirtschaft unter einem Dach zusammengebracht hätte, wäre für die Perspektive des Vereins das Optimale gewesen.

Die Euphorie des Frühjahrs, als ganz Mannheim plötzlich wieder blau-schwarz war, kann man nicht auf Knopfdruck reaktivieren. Der annähernd halbierte Zuschauerschnitt erzählt davon, wie der SVW zurückgewonnenen Kredit in der Stadt im Eiltempo wieder verspielt hat. Tabellarisch ist zwar erneut alles im Lot, aber wirtschaftlich hängt nun fast alles an Beetz. Wenn der Parfüm-Millionär seine Ankündigung wahr macht und dem Klub direkt oder indirekt weitere finanzielle Mittel zuführt, könnte die Stimmungslage im Frühjahr 2017 - bei gleichzeitigem sportlichem Erfolg - wieder anders aussehen. Es wäre den vielen treuen Waldhof-Fans zu wünschen, die die Ochsentour durch die Regionalliga in der 13. Saison ohne Profifußball verständlicherweise langsam satt haben.