Die Trendwende erzwingen

Abklatschen mit den Fans: Michael Fink dankte den Anhängern für die Unterstützung am Dienstag in Offenbach. © Pix

Mannheim. Eine Krise? Die sehen die Verantwortlichen beim SV Waldhof noch nicht. "Ich habe keine Kopfschmerzen und auch kein Bauchweh", sagte Trainer Gerd Dais nach dem glücklichen Punkt gegen Kickers Offenbach lachend. Sein Kapitän Michael Fink ergänzte: "Der eine oder andere Spieler hat Formschwankungen - aber das ist bei den Jungen normal, die können nicht immer auf einem Niveau spielen."

Dennoch: Der Traditionsverein befindet sich am Scheideweg. Geht die Negativ-Serie nach nur einem Punkt aus drei Spielen auch morgen im Carl-Benz-Stadion weiter, würde die Stimmung beim SVW langsam in den Keller gehen. Gewinnen die Blau-Schwarzen dagegen gegen den VfB Stuttgart II (Anpfiff: 19.30 Uhr), ist alles wieder in Ordnung. Dazu müssen sich die Waldhöfer wieder auf ihre Stärken besinnen.

Lehrreiches Spiel in Offenbach

Waldhof-Splitter Der SV Waldhof muss weiter auf Nicolas Hebisch und Jannik Sommer verzichten. Hebisch fällt mit einem Lendenwirbelbruch wohl noch etwa zwei Wochen aus. Bei Sommer hofft Trainer Gerd Dais auf eine schnellere Genesung: "Er kann vielleicht nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen." "Giuseppe Burgio kann im Moment noch nicht über ein ganzes Spiel auflaufen", sagte Dais weiter. Die Zukunft von Michael Fink, der als Sportdirektor gehandelt wurde, ist weiter offen. msc

"Wichtig ist, dass wir die Englische Woche mit einem positiven Erlebnis abschließen", fordert Fink einen Sieg. Die Grundlage dafür: ein Gegenentwurf zum Offenbach-Spiel. "Es gibt natürlich in fast allen Bereichen Verbesserungspotenzial", sagte Dais: "Wir haben Anschauungsunterricht bekommen."

Abwehrspieler Fink hat die Partie jedoch gar nicht so schlecht gefallen: "Positiv ist, dass wir trotz so vieler Chancen nur ein Gegentor bekommen haben - das war aber trotzdem vermeidbar." Spiele wie diese seien für die letzte Reihe immer schwierig, doch man habe das einigermaßen gut gelöst. "Das Selbstvertrauen hat auch etwas gefehlt", so Fink mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse.

Das Fazit des Trainers nach den ersten zehn Spielen - es kann mit einem Wort beschrieben werden, das beim SVW oft fällt: positiv. "Wir haben 18 Punkte, könnten den einen oder anderen mehr haben. Außer gegen Ulm und Offenbach hat unsere Leistung gestimmt. Wir sind im oberen Drittel dabei." Sein Credo: "Dranbleiben - nicht nachlassen."

Fink pflichtet Dais in dieser Sache bei, gerade die Niederlage gegen Koblenz empfand er als äußerst unglücklich. "Wir dürfen das nicht so schwarz sehen", meint er. Der Ausgang des Stuttgart-Spiels wird über die abschließende Beurteilung der aktuellen Saisonphase maßgeblich mitentscheiden.

Auf Entlastung durch Jannik Sommer oder Nicolas Hebisch kann Dais nicht hoffen. "Sommer ist für uns ein Qualitätsspieler, er ist schwer zu ersetzen", erklärt der Coach: "Die Doppelspitze mit Hebisch und Benedikt Koep hat sehr gut funktioniert, auch diese Alternative fehlt uns." Gerade in der anstrengenden Englischen Woche sei dies keine glückliche Situation. "Der Verschleiß ist zu erkennen, eine frische Mannschaft wird morgen wichtig sein", weiß auch der Trainer, der daher ankündigt: "Es ist die eine oder andere Veränderung möglich."

Unter anderem Neuzugang Ederson Tormena könnte der Rotation zum Opfer fallen. "Er ist erst spät in die Vorbereitung eingestiegen, hatte vorher keinen Rhythmus", erklärt Dais: "Am Dienstag hat er sich total ausgepowert - wir müssen sehen, ob die Frische bis morgen vorhanden ist." Als Ersatz kommen Bastian Müller, Lukas Kiefer und Morris Nag in Frage.

Gerade auf die Position im defensiven Mittelfeld werden viele Augen gerichtet sein - immerhin will der Waldhof die drei Punkte über den Kampfgeist sichern. "Die wollen Fußball spielen - das gilt es zu verhindern", hat sich Dais einen unorthodoxen Matchplan überlegt.

Kapitän Fink ist hier auf einer Wellenlänge mit seinem Coach: "Die hatten gegen die Stuttgarter Kickers fünf Spieler mit einem Profivertrag auf dem Feld, das zeigt, dass sie Qualität haben." Auch er ist sich sicher, der Sieg kann nur über eine Qualität erreicht werden: "Wir müssen körperlich dagegenhalten und ihnen den Schneid abkaufen." Gelingt dem SVW dieses Unterfangen, bleibt die gute Stimmung erhalten.