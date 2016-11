Die ultimative Herausforderung

Mannheim. Dass Kollege Nicolas Hebisch mit seinem Doppelpack bei Hoffenheim II in der internen Torjägerliste an ihm vorbeigezogen ist, hat den Ehrgeiz von Marcel Seegert angestachelt. "Am Freitag bin ich mal wieder dran", sagt der Abwehrmann von Fußball-Regionalligist SV Waldhof mit einem Lachen: "Ich habe zuhause schon eine Strichliste gemacht, seit wie vielen Tagen ich nicht getroffen habe." Es sind mittlerweile 80 Tage, am 4. September gegen Kassel (2:0) erzielte Seegert seinen fünften und bisher letzten Saisontreffer.

Der torhungrige Innenverteidiger ist nicht der Einzige im Lager der Mannheimer, bei dem die Laune vor dem Topspiel bei Spitzenreiter SV Elversberg (Freitag, 19 Uhr, Stadion an der Kaiserlinde), bestens ausfällt. Nach fünf Ligasiegen in Folge und dem starken Auftritt beim 2:1 in Hoffenheim tritt der SVW, wie man im Sportlerdeutsch so sagt, mit breiter Brust die 120 lange Kilometer Reise ins Saarland. "Es treffen die beiden momentan formstärksten Mannschaften aufeinander", erklärt Waldhof-Trainer Gerd Dais: "Aber wir fahren da selbstbewusst hin und werden versuchen, zu gewinnen. Und die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht."

Der Vorjahresmeister steht beim Vorjahresvize vor der ultimativen Herausforderung. Der Vierte Waldhof liegt mit 38 Punkten aktuell sieben Zähler hinter dem Herbstmeister (45), hat aber eine Begegnung weniger absolviert. "Wenn wir unsere ausgefallene Partie gegen die Stuttgarter Kickers gewonnen hätten, würde der Erste gegen den Zweiten spielen", rechnet Dais vor. Auch wenn das Topspiel sicher noch keine Vorentscheidung im Kampf um die beiden Relegationsplätze bringen wird - richtungsweisend ist das Duell der beiden Teams, die in der Relegation den Aufstieg in die Dritte Liga verpasst haben, allemal.

Waldhof-Splitter Vor dem wichtigen Spitzenspiel in Elversberg wählen die Waldhof-Mitglieder heute Abend (19.07 Uhr, Franziskussaal, Speckweg 6) auf der ordentlichen Mitgliederversammlung ein neues Präsidium. Klaus-Rüdiger Geschwill tritt als neuer Präsident an. Als siebtes Mitglied für den Aufsichtsrat der Spielbetriebs-GmbH kandidiert Martin Gutzeit. Der 46-Jährige studierte Rechtswissenschaft in Mannheim. Seit 2010 ist Gutzeit Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Gießen. Der Professor gilt als Experte für Sportrecht und ist unter anderem Vorsitzender Richter am Bundessportgericht des Deutschen Handballbundes. Auch die Kandidaten für den Aufsichtsrat des Hauptvereins stehen fest: Ronald Ding, Dariush Hafezi, Stefan Höß, Carsten Kempf, Helmut Hans Kneller, Markus Münch und Rainer Spagerer stehen zur Wahl. Für den künftigen Wahlausschuss zu kandidieren, haben sich folgende Personen bereiterklärt: Hans-Jürgen Farrenkopf, Bernhard Helfmann, Horst Kilian, Michael Schüssler. Eine Einigung gibt es unterdessen im "Lyoner-Streit": Der Fan-Dachverband "Pro Waldhof" akzeptiert den von Elversberg angebotenen Kompromiss, zwei Euro für jedes Gästeticket nach Mannheim zurückzuerstatten und allen die gleichen Rabatte zu gewähren.

"Hohe individuelle Klasse"

"Elversberg hat sicher eine hohe individuelle Klasse mit erfahrenen Ex-Profis und schnellen sowie dribbelstarken Spielern in der Offensive. Wir haben aber Vorteile, was die Teamstärke und die Charaktere angeht. Wir sind eingespielt und gefestigt und haben in Hoffenheim gezeigt, dass wir uns vor keinem verstecken müssen", betont Seegert.

Fink zweifach angeschlagen

Sein Trainer Dais glaubt, dass die Saarländer sich für ihre bisher einzige Saisonniederlage, das 0:2 am dritten Spieltag in Mannheim, rehabilitieren wollen. "Das gibt der Begegnung eine besondere Brisanz", meint der 53-Jährige, der um den Einsatz von Kapitän Michael Fink bangen muss, der sich in den vergangenen Tagen mit Rückenschmerzen und einem grippalen Infekt herumplagte. "Ich gehe davon aus, dass er am Donnerstag im Abschlusstraining dabei ist und sich soweit erholt hat, dass er auflaufen kann", hofft der Waldhof-Coach. Sollte Fink fit sein, würde er durch die Rückkehr des in Hoffenheim gelbgesperrten Innenverteidigers Michael Schultz wieder ins defensive Mittelfeld beordert.

Dais selbst will die schwierige Aufgabe mutig und offensiv angehen. "Es wäre das falsche Signal, wenn wir uns nur hinten reinstellen und 90 Minuten versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben", betont der Nußlocher: "Man hat in der zweiten Halbzeit in Hoffenheim gesehen: Wenn wir Druck ausüben, resultieren daraus zwangläufig Chancen und Tore."