Eichbaum geht auf die Trikot-Brust

Mannheim. Traditionsfirma hilft Traditionsverein - unter diesem Vorzeichen hat der SV Waldhof seinen neuen Trikotsponsor gefunden. Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich um die von Jochen Keilbach (Bild) geführte Eichbaum-Brauerei. Danach wird die Mannschaft beim Heimspiel am Freitag um 19 Uhr im Carl-Benz-Stadion gegen den 1. FC Kaiserslautern II zunächst noch ohne ein Logo auf der Brust auflaufen und dann auf ein Stichwort hin das Firmenemblem von Eichbaum feierlich enthüllen.

Seit der Insolvenz des damaligen Partners Parkplan AG im September 2013, für den dann die Odenwald-Quelle bis Saisonende 2014 einsprang, fehlte den Blau-Schwarzen ein Trikotsponsor. Immer wieder gab es Absagen. Zuletzt meldete der Verein, dass der neue Geschäftsführer Markus Kompp einen Partner gefunden habe - doch neu ist dieser Partner gar nicht. Eichbaum war bisher schon Sponsor. Zu Bundesliga-Zeiten war die Brauerei stark engagiert, zuletzt aber nur noch mit einem kleineren Betrag. Nun, so erfuhr diese Zeitung, zahlt die Brauerei bis Saisonende knapp 60 000 Euro, um das Logo auf dem Trikot zu präsentieren. Der Verein habe Brauerei-Chef Jochen Keilbach "intensiv gebeten", so heißt es, sein Engagement zu erhöhen und so als Traditionsfirma ein Signal der Solidarität mit den Blau-Schwarzen zu senden.

Für Sport und Kultur engagiert

Auf Anfrage dieser Zeitung war die Unternehmensleitung gestern Abend nicht mehr zu erreichen. Jochen Keilbach (65) arbeitet seit 1979 als technischer Leiter bei der Mannheimer Brauerei, rückte 1996 in den Vorstand auf. 2010 übernahm Keilbach das Unternehmen mit einem stillen Teilhaber, führt es seither unter dem Namen Privatbrauerei Eichbaum. Im vergangenen Jahr stieg sein Sohn Thomas in die Geschäftsführung ein. Beiden ist die Pflege der Tradition der 1679 gegründeten Brauerei - das älteste Unternehmen der Stadt - wichtig. Mit einem Umsatz von 120 Millionen Euro sowie einem Absatz von zwei Millionen Hektoliter Bier ist Eichbaum die größte Brauerei in Baden-Württemberg. Schon lange engagiert sich Eichbaum sehr intensiv für Sport, Kultur und Vereine. (Bild: Prosswitz)