Eine Quote fast wie Gerd Müller

Gegenspieler Alexander Rossipal ist geschlagen, TSG-Torwart Gregor Kobel machtlos: Nico Hebisch (l.) markiert das 2:1. © PIX

Sinsheim. Die Abteilung Attacke des SV Waldhof hat bis zum 20. Spieltag gebraucht, um die internen Machtverhältnisse wieder zurechtzurücken. Vor dem wichtigen 2:1 (1:1)-Erfolg bei der U 23 der TSG 1899 Hoffenheim war immer noch Innenverteidiger Marcel Seegert mit fünf Saisontreffern der beste Torschütze beim Fußball-Regionalligisten. Doch beim verdienten Erfolg im nasskalten und windigen Dietmar-Hopp-Stadion übernahm in diesem Ranking einer der Männer die Führung, der aufgrund seiner Stellenbeschreibung auch fürs Toreschießen zuständig ist: Mittelstürmer Nicolas Hebisch erzielte mit einem Doppelpack (14., 69.) seine Saisontreffer fünf und sechs. Dass er dafür aufgrund einer achtwöchigen Verletzungspause nur acht Spiele benötigt hat, katapultiert Hebischs Quote fast in Gerd-Müller-Dimensionen.

"Wir sind alle froh, dass Nico Hebisch wieder fit ist. Das tut uns allen gut", lobte Waldhof-Trainer Gerd Dais seinen Matchwinner, der einen maßgeblichen Anteil am "eminent wichtigen" Auswärtssieg bei einem direkten Konkurrenten der Mannheimer um einen der Aufstiegsrelegationsplätze hatte. Die Waldhöfer liegen nun mit 38 Punkten bei einem Spiel weniger hinter Elversberg (45), Saarbrücken (39) und Steinbach (38) auf Platz vier.

Rückenwind für Elversberg

TSG 1899 Hoffenheim II: Kobel - Rossipal, Lorenz, Posch, Szarka (77. Sessa) - Ochs, Engelhardt, Geiger (77. Ademi), Waack - Atik, Uth (59. Mees). SV Waldhof: Scholz - Amin, Fink, M. Seegert, M. Müller - Kiefer (72. Gärtner), Förster, Sommer (82. Korte), Ibrahimaj (90.+1 Rodriguez-Schwarz) - Hebisch, Koep. Tore: 0:1 Hebisch (14.) 1:1 Uth (28.) 1:2 Hebisch (69.). Beste Spieler: Uth, Geiger/Hebisch, Förster, Sommer. - Gelbe Karten: Posch/Kiefer. - Schiedsrichter: Philipp Lehmann (Seitingen-Oberflacht). - Zuschauer: 1120. Nächstes Spiel: SV Elversberg - SV Waldhof, Freitag, 25. November, 19 Uhr.

"In erster Linie sind die drei Punkte wichtig. Man hat in der ersten Halbzeit gesehen, wie schwer es ist, hier zu bestehen", bewertete Hebisch den Auftritt im Kraichgau, bei dem der SVW zwei Gesichter zeigte: Nach einem eher unentschlossen und passiv wirkenden Vortrag vor der Pause, als überlegene Hoffenheimer durch Profi-Leihgabe Mark Uth zum Ausgleich kamen (28.), steigerten sich die Mannheimer im zweiten Durchgang, der spielerisch zum Besten gehörte, was vom Waldhof in dieser Saison zu sehen war. Bei drei, vier Großchancen der Blau-Schwarzen hatte die TSG Glück, dass das Ergebnis am Ende nicht deutlich höher ausfiel. "Wir haben in der Pause darüber gesprochen. Die erste Halbzeit war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben", erklärte Hebischs Sturmpartner Benedikt Koep. Die Waldhöfer nahmen Hoffenheims Spielmacher Marco Engelhardt viel besser aus dem Spiel, zogen dem Talentschuppen des Bundesligisten in den Zweikämpfen den Zahn und dominierten die Partie. "Da hat man gesehen, was Waldhof für eine Power entwickeln kann", attestierte TSG-Trainer Marco Wildersinn.

So stand am Ende vor den Augen von Investor Bernd Beetz ein Erfolg, der viel Rückenwind für das nächste Topspiel bei Spitzenreiter Elversberg am kommenden Freitag geben sollte. "Mit dieser Leistung können wir auch dort bestehen", sagte Dais, und Koep ergänzte nach dem wettbewerbsübergreifend sechsten Waldhof-Sieg in Folge: "Jetzt fahren wir mit noch breiterer Brust nach Elversberg."

Dann will natürlich auch Hebisch seine ohnehin eindrucksvolle Tor-Quote weiter aufbessern. "Die Elversberger spielen zurzeit total konstant, aber wir wollen unsere Siegesserie möglichst auswärts fortsetzen", sagte der 26-jährige Neuzugang aus Magdeburg, der als kopfball- und abschlussstarker Zielstürmer eine echte Bereicherung für den SVW geworden ist.

Sich selbst nimmt der gebürtige Berliner aber nicht zu wichtig: "Ich versuche, der Mannschaft zu helfen. Ich stehe im letzten Glied der Kette und werde dafür bezahlt, die Tore zu machen."