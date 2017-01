Erst Lucio, jetzt Nando Rafael

Mannheim. Der SV Waldhof ist immer für eine Überraschung gut. Als Brasiliens WM-Held Lucio im Sommer des vergangenen Jahres ernsthaft als Neuzugang am Alsenweg gehandelt wurde und der Wechsel des ehemaligen Weltklasse-Abwehrspielers nur an der berühmt-berüchtigten deutschen Bürokratie scheiterte, zeigte sich wieder einmal, was in Mannheim alles möglich ist - zumindest fast möglich.

Am Samstag nun sahen die Anhänger der Waldhof-Buben einen weiteren (Ex-)Star im Trikot ihrer Mannschaft: Nando Rafael. Beim 3:0 (2:0)-Sieg des Fußball-Regionalligisten gegen den Verbandsliga-Klub ASV Fußgönheim erzielte er den zweiten Treffer kurz vor dem Pausenpfiff. Nicolas Hebisch hatte mustergültig aufgelegt. Werden aus ihm und Rafael nun Sturmpartner? "Wir haben gesehen, welche Qualität er hat", sagte Waldhof-Trainer Gerd Dais über seinen prominenten Testspieler, schränkte aber auch gleich ein: "Andererseits muss man bedenken, dass er fast ein Jahr lang nicht gespielt hat."

Diese beiden Beobachtungen gelte es nun abzuwägen, um dann im Sinne des Vereins zu entscheiden, so Dais weiter. Auf Nachfrage wollte der Trainer den Auftritt Rafaels nicht näher bewerten. "Er hat jetzt zwei Tage mit uns trainiert und eine Halbzeit gegen Fußgönheim gespielt", sagte Dais und hielt sein Statement bewusst neutral. Er jedenfalls finde nichts Spektakuläres an der Personalie. Anfang der Woche wolle man sich ganz in Ruhe festlegen, ob eine Verpflichtung Rafaels der Mannschaft weiterhilft.

Abgesehen von seinem Treffer machte der seit rund einer Woche 33 Jahre alte Angreifer eine solide Figur. In Anbetracht der verständlicherweise fehlenden Bindung zum Waldhof-Spiel zeigte sich Rafael bemüht, sich einzufügen und anspielbar zu sein. Anders als Lucio, dessen Engagement beim Waldhof vor allem arbeitsrechtliche Fragen in Sachen Staatsbürgerschaft entgegenstanden, verfügt der gebürtige Angolaner Rafael seit längerem über einen deutschen Pass, könnte also problemlos auch in der Regionalliga kicken. Als klassischer Stoßstürmer wäre er zudem der ideale Back-up für das gesetzte Duo Hebisch/Koep.

Gegen Rafael spricht aber nicht nur die mangelnde Spielpraxis. Vielmehr ist es seine generelle sportliche Entwicklung, die einige kritische Fragen aufwirft. So wechselte der bullige Angreifer nach seiner Hochphase zwischen 2002 und 2012 mit erfolgreichen Spielzeiten bei Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg nach Düsseldorf. Nach einem glücklosen Intermezzo bei der Fortuna ging es 2013 nach China - und 2014 postwendend zurück. Rafael kam beim VfL Bochum in der Zweiten Liga unter. Vier Spiele und ein Tor mündeten schließlich in der Trennung im Sommer 2016.

Schafft Nando Rafael nun ausgerechnet in der Regionalliga die Trendwende einer Karriere im Sinkflug? Zweifel sind zumindest angebracht, zumal der SVW neben Hebisch und Koep die Alternativen Giuseppe Burgio und Dennis Rothenstein zur Verfügung hat. Beide hinterließen am Samstag einen engagierten Eindruck. Vor allem Neuzugang Rothenstein lief viel, Burgio erzielte das 3:0 kurz vor Schluss.

Für das 1:0 in einem nach holprigem Beginn souverän vom SV Waldhof dominierten Spiel hatte Ali Ibrahimaj (42.) gesorgt. Dais ließ dabei in der ersten Halbzeit die Stammformation, in Durchgang zwei die "zweite Garde" ran.