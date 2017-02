Erstkontakt über Kocak

Side. Gökmen Ilkyaz (Bild) sieht man im Hotel "Side Star Resort" oder auf den Trainingsplätzen der Anlage selten ohne sein Smartphone oder einen Knopf im Ohr. Immer gilt es, etwas abzusprechen, letzte Details zu klären. "Dinge zu organisieren, liegt mir einfach ", sagt Ilkyaz, der die Reise des SV Waldhof ins türkische Trainingslager organisiert hat.

Zu den Kunden seiner Firma Bitboll, mittlerweile auch Werbepartner des Regionalligisten, gehören Clubs wie Energie Cottbus, FSV Frankfurt, FC Heidenheim und Hansa Rostock, dem Ilkyaz im vergangenen Jahr ein Trainingslager in Antalya organisierte. Über diese Reise lernte der in Berlin lebende Türke auch Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp kennen, der vor seinem Engagement in Mannheim Vorstandsvorsitzender in Rostock war.

Dem Trend entgegen

Der Kontakt zum SVW bestand allerdings schon länger. "Über einen gemeinsamen Freund kannte ich Kenan Kocak", sagt Ilkyaz. "Wir wollten schon im vergangenen Jahr hier ein Trainingslager veranstalten, haben aber wegen Kenans Trainerausbildung keinen Termin gefunden", erinnert sich der Bitboll-Chef an die Gespräche mit dem ehemaligen Waldhof-Coach, der die Mannheimer im Sommer Richtung Sandhausen verließ. "Ich habe dann einfach Markus Kompp angesprochen - und jetzt sind wir hier", freut sich Ilkyaz über die Zusage.

Dass die Entscheidung eines Clubs für einen Winteraufenthalt in der Türkei unter den aktuellen Umständen eher die Ausnahme statt wie zuletzt die Regel ist, weiß natürlich auch der Reise-Organisator, der mit seinem Bruder in Berlin-Wedding noch eine der größten Getränkehandlungen der Hauptstadt betreibt. "Mich trifft das nicht direkt, weil ich von Deutschland aus auch andere Ziele anbiete", erläutert der Unternehmer, der zuletzt die kurzfristige Umbuchung des SVW-Konkurrenten Steinbach von der Türkei Richtung Spanien organisierte. "Der Tourismus wird aktuell natürlich stark in Mitleidenschaft gezogen, viele Arbeitsplätze gehen verloren", kennt auch Ilkyaz die gerade veröffentlichen Zahlen der türkischen Statistikbehörde Tuik.

So kamen 2016 aufgrund des Putschversuchs im Sommer, dem folgenden Ausnahmezustand und mehreren blutigen Anschlägen im Vergleich zum Vorjahr rund ein Viertel weniger Touristen, die Einnahmen brachen um rund ein Drittel ein. Und 2017 wird es wohl nicht viel besser, auch wenn die Buchungen vor allem aus Russland offenbar wieder zunehmen.

"Wenn Clubs aktuell nicht in die Türkei wollen, muss man das respektieren - das gilt aber auch für die Entscheidung in die andere Richtung", betont Ilkyaz. Zumindest in der Abgeschiedenheit des Waldhof-Trosses am Strand von Gündogdu hat sich noch keiner über die Gastfreundschaft beschwert. th (Bild: Hof)