Finanzen sprechen für den Sonderweg

Das Hotel Side Star Resort ist für eine Woche das Domizil des SV Waldhof. Ab Montag sollen auch die Temperaturen in der Türkei mitspielen. © obs/alltours flugreisen gmbh

Mannheim. Ein Putschversuch, Ausnahmezustand, blutige Anschläge wie der jüngste an Silvester in Istanbul und ein Präsident mit zunehmend autokratischen Tendenzen - wer nach Gründen für die leeren Hotelbetten in der Türkei sucht, muss das nicht lange tun. Auch den Sport lassen die aktuellen Zustände im einst so beliebten Urlaubsland der Deutschen nicht unberührt.

Wo sich in der vergangenen Winterpause an der türkischen Riviera zwischen Antalya und Alanya nicht weniger als 16 Mannschaften aus der Ersten und Zweiten Liga zur Vorbereitung auf die Rückrunde tummelten, heißt es in diesem Winter: Fehlanzeige. Bis auf Drittligist Rot-Weiß Erfurt sind die Vereine aus den ersten drei Profi-Ligen entweder zuhause geblieben oder nach Spanien und Portugal ausgewichen. Regionalligist SV Waldhof geht dagegen den umgekehrten Weg: Das erste Trainingslager nach langen Jahren vom 29. Januar bis zum 5. Februar führt die Blau-Schwarzen nach Side.

"Das Risiko ist kalkulierbar"

Leicht gemacht haben sich die Verantwortlichen des Regionalliga-Zweiten diese Entscheidung allerdings nicht. "Natürlich haben wir uns Gedanken über die Gefährdungslage gemacht und uns beim Auswärtigen Amt rückversichert", erläutert Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill. "Reisewarnungen gibt es demnach aber nur für den Großraum Istanbul und die Grenzgebiete Richtung Syrien und dem Irak. An der Mittelmeerküste und den dortigen touristischen Reisezielen war es bislang ruhig", sieht der Club-Chef keinen Grund für eine Absage des Trainingslagers im Resort "Side Star", während Liga-Konkurrent TSV Steinbach sein Trainingslager vergangene Woche noch kurzfristig nach Spanien verlegte. "Ich denke, dass Risiko ist kalkulierbar", sagt Geschwill, der selbst mit nach Side fliegt und mit der Mannschaft am Sonntag um 12.40 Uhr von Stuttgart aus nach Antalya abhebt.

Die zweite Maschine in die Türkei mit zahlreichen Waldhof-Fans und weiteren Begleitern startet um 18.40 Uhr in Frankfurt. Auch unter den Anhängern ist die Türkei-Reise allerdings nicht unumstritten, im Fan-Forum des Regionalligisten gab ein Waldhof-Sympathisant sogar den Verzicht auf die Reise bekannt - obwohl er bei einer Verlosung des SVW den einwöchigen Trip in die Sonne gewonnen hatte.

Moralischen Bedenken mit Blick auf die politische Situation in der Türkei steht allerdings schlichtweg die finanzielle Situation des Traditionsclubs entgegen. Zwar wird das Trainingslager von Mäzen Bernd Beetz, der auch das Stammkapital von einer Million Euro für die Spielbetriebsgesellschaft eingebracht hat, finanziert - dennoch wird mit spitzem Stift gerechnet: Während ein Trainingslager in Spanien schnell um die 50 000 Euro kostet, ist die Woche Türkei für den rund 30-köpfigen Waldhof-Tross für 390 Euro pro Person und damit deutlich unter 15 000 Euro zu haben. "Alles andere stünde für einen Regionaligisten in keiner Relation", verwies Aufsichtsratsmitglied Markus Ritzmann in einem Radio-Interview des Fan-Clubs "DoppelPass" vor allem auf den finanziellen Aspekt. Trainer Gerd Dais setzt sich am Sonntag jedenfalls "mit einem guten Gefühl" ins Flugzeug, um seinem Team vor dem Neustart am 11. Februar gegen die Stuttgarter Kickers den letzten Schliff zu verpassen. "Ich gehe davon aus, dass wir dort beste Bedingungen vorfinden werden", sagt der Coach und setzt dabei auch auf zwei Testspiele, die bereits vereinbart sind. Nach jetzigem Stand geht es in Side gegen den polnischen Erstligisten Slask Wroclaw und die zweite Mannschaft des ukrainischen Top-Clubs Schachtar Donezk.