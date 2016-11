Fink fällt wohl aus

Mannheim. Bangen um den Kapitän: Fußball-Regionalligist SV Waldhof muss im Spitzenspiel bei Tabellenführer SV Elversberg (heute, 19 Uhr) voraussichtlich auf Leistungsträger Michael Fink (Bild) verzichten. "Es sieht nicht so aus, dass er spielen kann", sagte SVW-Trainer Gerd Dais dieser Zeitung. Der Ex-Profi laboriert an einer Erkältung sowie Rückenproblemen und fehlte auch beim Abschlusstraining.

Ein Ausfall des 35-Jährigen würde die ohnehin schwierige Aufgabe im Saarland weiter verkomplizieren. "Elversberg hat auf den Außenbahnen mit Markus Obernosterer und Maximilian Osterhelweg zwei schnelle Spieler. Die Mittelachse mit Leandro Gresch, dem zweitliga-erfahrenen Jan Washausen und dem ausgebufften Stürmer Edmond Kapllani hat schon eine gute Qualität", sagte Dais, der sein Team dennoch alles andere als chancenlos sieht: "Es spricht für uns, dass wir gegen eine solch starke Mannschaft wie Hoffenheim II so viele hochkarätige Chancen herausgespielt haben. Das ist eine gute Basis, um auch in Elversberg zu bestehen."

Beim Spitzenreiter sitzt indes der Stachel der 0:2-Niederlage in Mannheim noch tief. "Jeder in unserem Team hat einen gewissen Anspruch an sich selbst. Diesem konnten wir im Hinspiel nicht gerecht werden", sagte Elversbergs Kapitän Thomas Birk. Der Tabellenführer, der nach der Pleite am 3. Spieltag im Benz-Stadion ungeschlagen durch die Liga marschierte, peilt Wiedergutmachung an, zeigt aber auch Respekt. "Mannheim hat eines der besten Teamsder Liga. Auf uns wird definitiv einiges zukommen", meinte Birk.

SVE-Trainer Michael Wiesinger warnte vor dem Verfolger: ,"Uns erwartet ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten ausschlaggebend sein werden", betonte der frühere Bayern-Profi: "Diese Partie wird Schwerstarbeit." (Bild: Binder) alex