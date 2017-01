Fink steht gleich im Mittelpunkt

Alle hören auf Michael Fink: Der Co-Trainer vertritt in Side den erkrankten Waldhof-Chefcoach Gerd Dais. © Hof

Side. Die höchsten Gipfel im in der Ferne aufragenden Taurus-Gebirge waren noch mit Schnee bedeckt, und bei der ersten Trainingseinheit des SV Waldhof gestern Morgen im türkischen Side blieben die Temperaturen ebenfalls im einstelligen Bereich. Doch als sich bis zum Nachmittag die Sonne durch die Wolken gekämpft hatte, nahm die Vorbereitung des Regionalliga-Zweiten auf die restliche Rückrunde dann auch mit Blick auf das Thermometer die gewünschte Fahrt auf.

"Endlich mal wieder auf richtigen Rasen, das ist gut für die Gelenke", freute sich beispielsweise Innenverteidiger Marcel Seegert über die Bedingungen im "Sports Complex" des "Side Star Resorts" mit seinen vier Rasenplätzen und dem kleinen Stadion, auf dessen Tribüne es sich am Nachmittag auch die rund 50 mitgereisten Waldhof-Fans gemütlich gemacht hatten - Szenenapplaus für die eine oder andere gelungene Aktion auf dem Trainingsplatz inklusive.

"Fast zu gute Bedingungen"

Kapitän und Co-Trainer Michael Fink war ebenfalls angetan. "Die Plätze sind alle in einem guten Zustand, auch im Hotel haben wir gute Bedingungen", war Fink mit dem Auftakt einverstanden. "Fast sogar zu gute", schmunzelte der Routinier mit Blick auf das üppige All-Inclusive-Angebot, das natürlich eher auf die übrigen Winter-Touristen und nicht gerade auf Leistungssportler zugeschnitten ist. "Aber dafür sind alle verantwortungsbewusst genug", meinte Fink, der an der türkischen Riviera statt Cheftrainer Gerd Dais die sportliche Verantwortung hat.

"Das ist unheimlich schade für unseren Coach", sagte SVW-Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill mit Blick auf Dais, der am Wochenende mit Harnwegsproblemen ins Krankenhaus musste. "Aber wir haben eine disziplinierte Mannschaft, da mache ich mir keine Sorgen", meinte der Clubchef. Ob der 53-Jährige nach seinem Eingriff nachkommen kann, ist weiter ungewiss.

"Die Gesundheit geht vor. Das ist nicht optimal, aber auch keine Tragödie", beurteilt "Co" Fink die Situation, die für ihn aber nicht ganz neu ist. Auch in der Vorbereitung auf die Saison 2015/2016 und weit in die Spielzeit hinein, als Kenan Kocak seine Fußballlehrer-Ausbildung absolvierte, trug der 34-Jährige einen Großteil der Verantwortung. "Da hat er gezeigt, dass er das kann", hat Fink auch von Geschäftsführer Markus Kompp volle Rückendeckung. Die Inhalte seien natürlich eng mit Dais abgestimmt, betont Fink.

Mit Blick auf den vorgezogenen Rückrundenstart am 11. Februar gegen die Stuttgarter Kickers gilt es dabei, neben der Ballarbeit und dem Feinschliff am Umschaltspiel, auch die nötige Spritzigkeit in die Beine zu bekommen. "Die Grundlagen haben wir, jetzt müssen wir zu der Frische kommen, die wir in eineinhalb Wochen brauchen", umschreibt Fink den Plan für die nächsten Tage.

Zugleich wird der Kapitän in Side auch als Integrationsfigur gefordert sein, da neben den Winterneuzugängen Dennis Rothenstein und Kevin Nennhuber ein weiterer "Neuer" zum Regionalligisten stoßen wird: Am letzten Tag der Transferperiode verpflichteten die Mannheimer den ehemaligen Sandhausener Zweitliga-Spieler Simon Tüting, der von Januar 2015 bis zum Wochenende im Kader des Drittligisten VfL Osnabrück stand.

Der 30-Jährige, der einen Vertrag bis 2018 erhielt, ist für die zentralen Positionen im Mittelfeld vorgesehen und kam nach einer langwierigen Knöchelverletzung beim VfL nicht mehr regelmäßig zum Zug. In der aktuellen Saison reichte es nur noch zu zwei Einsätzen. Schon in Sandhausen kreuzten sich die Wege von Dais und Tüting, der das erste Zweitliga-Tor für die Hardtwälder erzielte.