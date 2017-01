Förster schon jetzt nach Nürnberg

Mit Philipp Förster verlässt ein Leistungsträger den SVW. © Binder

Side. Mit einer Magen-Darm-Erkrankung hatte sich Philipp Förster vom Trainingslager des SV Waldhof abgemeldet, doch das Unwohlsein stellte sich gestern dann doch eher als "akute Transferitis" heraus. "Da möchte ich jetzt nichts hineininterpretieren", betonte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp. Fakt ist allerdings: Der Mittelfeld-Motor der Blau-Schwarzen verlässt die Mannheimer in Richtung des Zweitligisten 1. FC Nürnberg, wie beide Vereine gestern Nachmittag kurz vor Schluss der Winter-Transferperiode (18 Uhr) bestätigten.

"Das ist natürlich ein Riesen-Verlust. Philipp war einer der Nachwuchsspieler, die sich zuletzt am stärksten in den Vordergrund gespielt haben. Aber wir denken, dass wir diesen Abgang mit Simon Tüting aus Osnabrück mehr als kompensieren können und hoffen natürlich auch, dass Daniel di Gregorio bald wieder fit ist", kommentierte Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill die jüngste Personalie.

"Ich freue mich, dass der Wechsel schon jetzt geklappt hat", bestätigte Förster, dass er im Sommer ohnehin zum "Club" wechseln wollte. "Mir ist bewusst, dass viele Fans meine Entscheidung nicht unbedingt begrüßen werden. Aber es ist eine Entscheidung für meine Zukunft", erklärte der 21-Jährige. "Wir haben seinen für Sommer geplanten Transfer vorgezogen, damit er sich in der Rückrunde hier schon mal eingewöhnen kann", erläuterte Nürnbergs Sport-Vorstand Andreas Bornemann den Wechsel.

Anfrage schon dem Wochenende

Dem Vernehmen nach bekommt der SVW deshalb immerhin eine Ablöse. "Beide Vereine konnten Philipp diesen Sprung in die Zweite Liga ermöglichen", sagte SVW-Geschäftsführer Kompp, wollte aber nicht in Details gehen. Auch Försters Vertragsdauer in Nürnberg blieb offen.

Eine Anfrage vom FCN gab es für den 21-Jährigen schon vor dem Wochenende, in kürzester Zeit galt es nun beispielsweise, den Vertrag von Ederson Tormena aufzulösen, um zugleich Spielraum für die Tüting-Verpflichtung zu haben. Mit allen Neuverpflichtungen und Vertragsauflösungen sei der Etat des Regionalliga-Zweiten nicht zusätzlich belastet worden, betonte Kompp. th