„Froh, dass wir noch dabei sind“

Mannheim. Weiter Gas geben, den Kopf nicht in den Sand stecken, irgendwann wird der Knoten schon platzen - nach dem 0:0 gegen Worms und dem fünften Spiel ohne Sieg wurden beim SV Waldhof am Wochenende so gut wie alle bekannten Floskeln bemüht, die angesichts einer solchen Durststrecke gerne zum Besten gegeben werden. Mit dem Anspruch, wieder um die Relegationsplätze Richtung Dritte Liga mitzuspielen, wird die Situation für den Mannheimer Fußball-Regionalligisten in dieser Saison nun aber erstmals prekär.

"Wir können froh sein, dass wir noch dabei sind", fasste Kapitän Michael Fink die Lage treffend zusammen. Zwei Tore und drei Punkte aus den zurückliegenden fünf Partien hätten in einer Liga mit konstanteren Spitzenteams sicher schon mehr Schaden zur Folge gehabt. Am Mittwoch (19.30 Uhr, Carl-Benz-Stadion) zuhause gegen Walldorf und dann vor allen Dingen am Samstag im direkten Duell beim 1. FC Saarbrücken stehen die Mannheimer als Vierter allerdings schon unter Zugzwang, wenn sie nicht entscheidend den Kontakt zu den beiden ersten Plätzen verlieren wollen.

Viele Chancen, wieder kein Tor

SV Waldhof: Scholz - Amin, Schultz, Seegert, Müller - Fink - Popovits (65. Nag), Förster, Kiefer (77. Burgio), Ibrahimaj - Koep. Tore: Fehlanzeige. Beste Spieler: Miltner - Kiefer. Gelb: Treske (74.) - M. Seegert (56., fünfte Verwarnung), Popovits (61.), Amin (67.) Gelb-Rot: Gopko (Wormatia/73.). Zuschauer: 2026. Schiedsrichter: Timo Klein (Neunkirchen). Nächstes Spiel: Mittwoch, 5. Oktober, 19.30 Uhr, Carl-Benz-Stadion: SV Waldhof - FC Astoria Walldorf

Dementsprechend wurden nach dem erneut frustrierenden 0:0 im Derby bei der Wormatia die Mutmacher für die nächsten Partien gesucht. Dazu zählte sicherlich die Tatsache, dass nach dem bescheidenen Auftritt gegen den VfB Stuttgart II in der Vorwoche die Defensive stabil stand und bis auf Fatih Köksals Distanzschuss an die Latte (85.) nichts zuließ. Auch die taktische Umstellung auf ein 4:1:4:1-System mit Fink als Abräumer vor der Vierer-Kette zeigte die erhoffte Wirkung. Allein die Chancenverwertung war wieder einmal die Achillesferse der Blau-Schwarzen.

"Das war unser großes Manko", meinte ein erneut enttäuschter Waldhof-Trainer Gerd Dais, der versuchte, aus den eingeschränkten personellen Alternativen mit einem erneuten Systemwechsel offensiv etwas Neues auf die Beine zu stellen. Doch das alles war Makulatur, weil weder Lukas Kiefer noch Benedikt Koep die größten SVW-Möglichkeiten im ersten Durchgang nutzen konnten. Vor allem Kiefer hätte bereits nach drei Minuten für die Befreiung sorgen können, zielte aber nur zaghaft in die Arme des starken Wormatia-Keepers Mario Miltner. "Den muss ich natürlich machen", war Kiefer selbst am meisten enttäuscht, gehörte mit seiner engagierten, lauffreudigen und zweikampfstarken Leistung ansonsten ebenfalls zu den Mutmachern mit Blick auf die nächsten richtungsweisenden Partien. Und da Dais aufgrund der Gelb-Sperre für Innenverteidiger Marcel Seegert am Mittwoch gegen Walldorf Kapitän Fink wohl wieder in die Innenverteidigung ziehen wird und Ordnung im Mittelfeld benötigt wird, darf Kiefer wohl auf einen weiteren Einsatz hoffen.

"Wir brauchen jetzt einfach mal den Durchbruch", sagt der 23-Jährige, der nicht davon ausgeht, dass sich das Warten auf ein Erfolgserlebnis in den Hinterköpfen einnistet. "Da habe ich schon Schlimmeres erlebt", meint der Mittelfeldmann, während Kapitän Fink durchaus Redebedarf ausgemacht hat. "Es kann schon sein, dass sich vor allem die jüngeren Spieler da ihre Gedanken machen", meint der Routinier.

"Von allein wird es nicht besser"

Dass es nur mit Reden allerdings nicht getan ist, betont Abwehrmann Marcel Seegert. "Man muss dann auch die Bereitschaft haben, etwas zu verändern", erwartet das Eigengewächs. "Von alleine und einfach mit der Zeit wird es nicht besser", vermisst Seegert beispielsweise die Präsenz vor dem gegnerischen Tor, auch das Spiel gegen einen dezimierten Gegner - Wormatias Eugen Gopko hatte in der 74. Minute Gelb-Rot gesehen - war kein Ruhmesblatt für den SVW. "Da haben wir es Worms leicht gemacht, weil wir alle im Zentrum standen, anstatt das Spiel breit zu machen", bemängelte Dais auch die fehlende Cleverness, um den Ball endlich einmal hinter die gegnerische Linie zu zwingen.