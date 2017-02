Ganz schön von oben herab

Kevin Nennhuber (rechts) könnte beim SV Waldhof mit Michael Schultz für Lufthoheit im eigenen Sechzehner sorgen. © Hof

Side. Viele Fußballer haben das Spiel gerne vor sich, Kevin Nennhuber hat es definitiv unter sich. Wer dieser Tage auf den Trainingsplätzen des "Sports Complex" in Gündogdu bei Side nach dem Neuzugang des SV Waldhof Ausschau hält, muss sich vor allem in den oberen Sphären orientieren. Mit Torhüter Markus Scholz - ebenfalls stattliche 1,96 Meter groß - hält Nennhuber, der in der Winterpause vom Nordost-Regionalligisten FSV Wacker Nordhausen zum SVW kam, den Rekord in Sachen Körpergröße. Wenn es um die Lufthoheit vor dem eigenen Tor geht, könnte der Abwehr-Riese mit Michael Schultz (1,94 Meter) also ein unschlagbares Duo bilden.

"Angefangen hat das ungefähr in der C-Jugend. In der B-Jugend war ich schon 1,90 Meter", erinnert sich der Neuzugang an die ersten Wachstumsschübe, die ordentlich an den Sehnen zerrten. Zudem schlug der Teenager Kevin Nennhuber damit fast schon etwas aus der Art. "In meiner Familie sind eigentlich alle nicht übermäßig groß", sagt der 28-Jährige. Was die Familie Nennhuber damals in Essen allerdings einte, war die Leidenschaft für den Fußball.

"Alle haben gespielt, mein Vater, meine Mutter. Da war ich natürlich als Knirps schon immer mit dabei, habe auf dem Aschenplatz Sandburgen gebaut und als Dreijähriger wurde ich dann gleich im Verein angemeldet", erinnert sich der Linksfuß an seine ersten Schritte, die dann wie seine Beine immer länger wurden.

"Er passt genau in unser Profil"

Schalke, Essen und Bochum hießen deshalb die Stationen in der Jugend, seine Position hatte er aber bereits in der C-Jugend bei den "Knappen" weg, als der Libero Nennhuber aufgrund seines linken Fußes zum linken Innenverteidiger umfunktioniert wurde. Dabei ist es bis heute geblieben und diese Ausprägung ermöglicht Waldhof-Trainer Gerd Dais nun eine weitere Option in der Vierer-Kette der Abwehr. "Er passt total in unser Anforderungsprofil. Kevin bringt mit seiner Körperlichkeit, Kopfballstärke und Mentalität einige Qualitäten ein, die unserer Mannschaft sicher guttun werden" sagt Dais.

Nennhuber will sich deshalb entsprechend anbieten, hat aber zugleich Respekt vor den neuen Kollegen. "Die haben schon im Vorjahr wenig zugelassen und diese Leistung in der Hinrunde bestätigt. Aber Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft", hofft der Defensiv-Spezialist auf einen fairen Kampf um die Plätze in der Startelf, den er in Nordhausen zuletzt nicht mehr gegeben sah.

Zwischen Startelf, Kader, Trainingsgruppe II und Tribüne war in den vergangenen eineinhalb Jahren in Nordhausen alles dabei. "Dabei haben nicht immer sportliche Gründe eine Rolle gespielt", sagt Nennhuber. "Da stellt sich dann irgendwann die Frage: Hilft das dem Verein, hilft das einem selbst?" Nennhuber sagte "Nein" und zog den Schlussstrich im Harz. Den Neustart beim SVW betrachtet er als gelungen. "Ich hatte bisher sehr schöne drei Wochen. Hier wird richtig Fußball gespielt."

Nun gilt es noch, privat anzukommen, um die ersten Eindrücke abzurunden. Mit seiner US-amerikanischen Frau Jackie Cruz, die er während der gemeinsamen Zeit beim BV Cloppenburg (2012 bis 2014) kennenlernte, und den beiden Hauskatzen hat er inzwischen eine Wohnung in den Quadraten gefunden, in der auch ein kleines Büro eingerichtet werden soll.

"Jackie hat bis im Sommer selbst noch aktiv in der Bundesliga beim FF USV Jena gespielt. Jetzt arbeitet sie für eine Sportmarketing-Agentur, die ihr die Möglichkeit gibt, im Homeoffice tätig zu sein. Deshalb hat es etwas gedauert, bis wir das Richtige gefunden hatten", berichtet Nennhuber, der inzwischen schon sicher aus den Quadraten herausfindet, täglich am Wasserturm vorbeifährt und sich auf die neue Umgebung freut. Wenn er sich dort umschaut, wird ihm seine Größe ebenfalls von Vorteil sein, um von oben herab den Überblick zu behalten.