Geschwill baut sein Team um

Mannheim. Das Präsidium des SV Waldhof steht bei der Jahreshauptversammlung am kommenden Donnerstag vor personellen Veränderungen. "Das Team wird teilweise mit neuen Namen daherkommen, es wird ausgerichtet sein auf die neuen Aufgaben im e. V., also vereinsorientiert", sagte Interimspräsident Klaus-Rüdiger Geschwill.

Der 58-Jährige, der den Mannheimer Traditionsverein seit dem Rückzug von Steffen Künster Ende April führt, kandidiert auf der Versammlung im Franziskussaal als neuer Präsident. Ob sich allerdings die beiden anderen Vorstände Klaus Hafner (Sport) und Alexander Rudnick (Ausgliederung, Recht) erneut bewerben, ist ungewiss.

"Ich werde mich auf jeden Fall für eines der Ämter zur Wahl stellen", sagte der Bensheimer Rechtsanwalt Rudnick dem "MM": "Hinsichtlich des konkreten Amtes befinden wir uns noch in der internen Abstimmung." Der unter anderem wegen seiner Nähe zu Spielerberater Orhan Lokurlu und einigen missglückten Transfers in der Kritik stehende Hafner hatte eine erneute Kandidatur bisher offengelassen und könnte sich nun komplett aus der Klubführung zurückziehen.

Waldhof-Splitter Unmut bei den SVW-Anhängern: Der Fan-Dachverband "Pro Waldhof" kritisiert in einem Offenen Brief die SV Elversberg. Hintergrund: Beim Heimspiel gegen den SVW am Freitag, 25. November, erhalten im Rahmen des "Saarland-Tages" alle Stadionbesucher mit Wohnsitz in dem Bundesland ermäßigten Eintritt sowie verbilligte Speisen und Getränke. Letzteres soll als Reaktion des SVE nun auch für die Gästefans gelten. Der SV Waldhof lädt alle Mitglieder, Fans, ehrenamtliche Helfer, Partner und Sponsoren am Samstag, 3. Dezember (ab 17 Uhr), zur gemeinsamen Weihnachtsfeier an der Haupttribüne des Carl-Benz-Stadions ein. Neben einem weihnachtlichen Ambiente und einem Rahmenprogramm mit Getränke-, Glühwein- und Essensverkauf werden auch die Spieler und Trainer Gerd Dais ins kleine "Weihnachtsdorf" kommen.

Geschwills Pläne sehen aber nicht nur neue Namen im Vorstand vor, die der Verein Anfang kommender Woche ebenso wie die Kandidaten für den Aufsichtsrat des e. V. bekanntgeben will, sondern auch eine Erweiterung des Präsidiums. "Ich denke, dass wir mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern arbeiten werden. Wir müssen uns der einzelnen Abteilungen neben dem Fußball mehr annehmen", sagte der Unternehmer aus Graben-Neudorf. Durch die Ausgliederung der Regionalliga-Mannschaft in eine Spielbetriebs-GmbH verändert sich das Aufgabenprofil der SVW-Führung, die drei Vertreter in den Aufsichtsrat der Kapitalgesellschaft entsenden darf.

Bevor am Donnerstag die Mitglieder ihr neues Führungspersonal wählen dürfen, ist aber am heutigen Samstag erst einmal die Mannschaft in der schweren Auswärtspartie gegen die TSG 1899 Hoffenheim II (14 Uhr, Dietmar-Hopp-Stadion, Hoffenheim) gefordert. "Das wird ein richtungsweisendes Spiel", erklärt TSG-Trainer Marco Wildersinn auf der Vereinshomepage. Der Sieger werde weiter Druck auf das Spitzenduo Elversberg und Saarbrücken ausüben, der Verlierer müsse vorerst den Kontakt abreißen lassen.

Hoffenheim mit Terrazzino?

"Es wird nicht nur Zeit, dass wir mal drei Punkte gegen ein Top-Team einfahren, sondern dass wir auch den SV Waldhof mal wieder bezwingen", fordert Wildersinn, der im Mai 2014 das erste Duell gegen die Mannheimer als Chefcoach des Hoffenheimer Talentschuppens 3:1 gewann, dann aber fünfmal in Folge sieglos blieb. "Es wird sicher eine gute Stimmung sein, das ist bei uns sonst ja nicht so oft der Fall", sagt der 36-Jährige, der möglicherweise auf Marco Terrazzino, Gregor Kobel, Philipp Ochs und Dennis Geiger aus dem Hoffenheimer Profikader zurückgreifen kann.