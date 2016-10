Grippewelle schwächt Nöttingen

Mannheim/Nöttingen. Dubravko Kolinger ist nicht zu beneiden. Der Trainer des Regionalliga-Aufsteigers FC Nöttingen schlägt sich nicht nur mit der erschreckenden Auswärtsschwäche seines Teams in dieser Saison herum (acht Spiele, acht Niederlagen, 5:32 Tore), sondern vor dem Gastspiel beim SV Waldhof (heute, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) hat sich in seiner Mannschaft auch noch die Grippe breitgemacht. Insgesamt sechs Nöttinger konnten wegen Infekten unter der Woche nicht trainieren, darunter die Torhüter Robin Kraski und Andreas Dups.

Da hört es sich fast schon ein bisschen nach Zweckoptimismus an, wenn Ex-Profi Kolinger (unter anderem FC St. Pauli, Karlsruher SC) vor der Partie in Mannheim auf der Vereinshomepage betont: "Jede Serie reißt einmal. Wir müssen Geduld haben und den Jungs weiter den Rücken stärken." Der 2:1-Erfolg zuletzt gegen Absteiger Stuttgarter Kickers hat dem Dorfverein aus der Nähe von Pforzheim auf jeden Fall neues Selbstbewusstsein eingeimpft. "Wir freuen uns sehr auf die Partie in Mannheim vor 3000 bis 4000 Zuschauern", sagt Kolinger.

Zieht SVW an Saarbrücken vorbei?

Sein Kollege Gerd Dais, der die Nöttinger in der vergangenen Saison noch in die Regionalliga führte, freut sich unterdessen, dass seine Mannschaft nach einer längeren Schwächeperiode mit zwei Siegen in Folge gegen Pirmasens (2:0) und in Watzenborn (1:0) die Kurve bekommen zu haben scheint. "Die Rückkehrer in der Offensive haben unser Niveau wieder angehoben", sagt der 53-Jährige vor dem Duell mit seinem Ex-Klub. Die Zielsetzung ist klar: Mit einem weiteren Dreier will der auf dem dritten Platz stehende SVW (16 Spiele/29 Punkte) den Druck auf Spitzenreiter Elversberg (16/33) und den Zweiten 1. FC Saarbrücken (15/30) hochhalten. Der FCS muss heute im Saarland-Derby beim zuletzt starken FC Homburg ran - bei einem Pflichtsieg gegen Nöttingen könnten die Waldhöfer also zumindest vorübergehend wieder auf einen Relegationsrang springen. alex