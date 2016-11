Halbfinale im Dezember

Mannheim. Nur noch zwei Schritte bis zur ersehnten Rückkehr in den DFB-Pokal: Fußball-Regionalligist SV Waldhof hat den Termin für das Halbfinale im bfv-Pokal beim Verbandsligisten SG HD-Kirchheim bekanntgegeben. Die Mannheimer treten jetzt doch schon vor der Winterpause im Sportzentrum Süd an. Die Partie findet am Samstag, 10. Dezember, in Heidelberg statt. Anpfiff ist um 13 Uhr.

"Es hätte schlimmer kommen können, es ist ein ordentliches Los", beurteilte SVW-Trainer Gerd Dais die Begegnung mit dem Klub, bei dem er als Jugendlicher in den 70er Jahren mit dem Fußballspielen begann. Von der Klasse her seien die Heidelberger nicht ganz so stark einzuschätzen wie Viertelfinal-Gegner TSG 62/09 Weinheim (3:1), aber: "Sie zu unterschätzen, wäre fahrlässig."

Das Duell in Kirchheim wird laut SVW auf jeden Fall auf dem Rasenplatz ausgetragen. Sollten die Witterungsverhältnisse dies nicht zulassen, wird die Partie verlegt. Das letzte Regionalliga-Spiel vor der Winterpause findet drei Tage später am 13. Dezember beim FC Homburg statt. Im zweiten Halbfinale stehen sich der FC Nöttingen und der FC Astoria Walldorf gegenüber. alex