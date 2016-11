„Ich bin nicht nur ein Fan“

Herr Ritzmann, Sie sind mit überwältigender Mehrheit neu ins SVW-Präsidium gewählt worden. Es war ein schöner Abend für Sie als Waldhof-Fan.

Markus Ritzmann: Ich kann meine Gefühlslage noch nicht so genau einordnen, es fühlt sich ähnlich an wie vorher. Ich habe als Aufsichtsrat schon sehr viel von dem mitbekommen, was das Präsidium tut und auch am Thema Ausgliederung mitgearbeitet. Von daher sehe ich es erst einmal als Fortführung und bin gespannt, ob sich beim Gefühl irgendwann etwas ändert.

Sie haben im Aufsichtsrat des e. V. eine wichtige Funktion, Sie sind Vertreter der Fans, bei denen es auch manche Sorgen wegen der Ausgliederung gibt. Wird das Ihr Hauptaufgabengebiet sein?

Ritzmann: Das wird ein wichtiger Punkt sein, zumal ich da schon bei der Ausgliederung immer ein Auge drauf hatte - etwa beim Vereinslogo und den -farben. Ich bin aber nicht nur Fan, sondern in meinem beruflichen Leben in einem Wirtschaftsunternehmen tätig und habe da auch einige Erfahrungen.

Haben Sie Hoffnung, dass nach dem ganzen Zwist der letzten Zeit wieder ein neuer Aufbruch gelingt?

Ritzmann: Es hängt alles immer mit allem zusammen. Wir können nur darauf bauen, dass es auf der sportlichen Ebene funktioniert und wir sauber arbeiten. Ich hoffe, dass sich Türen, die momentan verschlossen sind, noch einmal öffnen können. alex