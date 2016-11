„Ich kann den Unmut verstehen“

Verlieren hasst er immer noch: Sandhausens Trainer Kenan Kocak regt sich am Spielfeldrand über das 0:1 in Bielefeld auf. © dpa

Mannheim/Sandhausen. Kenan Kocak kommt nach dem Vormittagstraining bei Fußball-Zweitligist SV Sandhausen zum Treffen in einem italienischen Restaurant in der Mannheimer Innenstadt. Im Interview spricht der 35-Jährige über seinen Start im Profifußball und den Abschied vom Waldhof im Sommer.

Herr Kocak, Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier hat nach der Pokal-Sensation in Freiburg von Ihrem "Meisterstück" gesprochen. In der Tabelle der Zweiten Liga steht der SVS im gesicherten Mittelfeld. Wie zufrieden sind Sie mit ihren ersten Monaten im Profifußball?

Kenan Kocak: Sehr zufrieden. Die Mannschaft und die Menschen um das Team herum haben mir den Einstieg sehr einfach gemacht. Auch ich musste erst einmal ankommen: Die Spieler kannten mich nicht, die Vorbereitung hatte bereits begonnen. Wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht da, wo ich hin will.

Kenan Kocak Kenan Kocak wurde am 5. Januar 1981 im anatolischen Kayseri in der Türkei geboren und kam im Alter von einem Jahr nach Mannheim. Kocak musste nach zwei Kreuzbandrissen schon mit 27 Jahren seine Laufbahn als Profi (unter anderem SV Waldhof, RB Salzburg) beenden. Seine Trainerkarriere startete der 35-Jährige bei Türkspor Mannheim, über Oberligist VfR Mannheim kam er zum SV Waldhof (2013-2016). Seit dieser Saison trainiert der Türke Zweitligist SV Sandhausen.

Ihr Auftrag ist nicht nur, den Klassenerhalt zu schaffen, sondern auch eine neue, attraktivere Spielkultur zu entwickeln. Wie weit sind Sie auf diesem Weg?

Kocak: Vor dem attraktiven Fußball sollte erst einmal der erfolgreiche Fußball im Vordergrund stehen. Wenn ich der Meinung wäre, dass wir mit dem Spiel auf "zweite Bälle" erfolgreicher sind, dann würde ich auch umstellen. Aber wir werden versuchen, den Fußball, der mir vorschwebt, auf den Platz zu bringen. Mit vielen Kombinationen, schnellen Balleroberungen, rasantem Umschaltspiel, aber auch mit Dominanz und Aktivität im Spiel.

Worauf kommt es in der Zweiten Liga fußballerisch vor allem an?

Kocak: Das Spiel ist viel schneller, die Gegner sind viel stärker als in der Regionalliga, sowohl individuell als auch mannschaftstaktisch. Viel lebt von der Physis.

Ihr Düsseldorfer Kollege Friedhelm Funkel hat Ihnen nach dem ersten Spiel mit auf den Weg gegeben, Sandhausen sei der ideale Verein für den Einstieg ins Profigeschäft. War es der richtige Schritt für Ihre Karriere?

Kocak: Darüber habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Aber ich bin den Verantwortlichen in Sandhausen sehr dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben haben.

In der Regionalliga beim SV Waldhof haben Sie den Spruch geprägt: "Ich hasse es zu verlieren." Mit Sandhausen in der Zweiten Liga verliert man allerdings tendenziell häufiger. Haben Sie gelernt, besser mit Niederlagen umzugehen?

Kocak: Ich habe nach wie vor den gleichen Brass, wenn ein Spiel verloren wurde - auch in der Zweiten Liga. Aber besser so, als wenn ich Niederlagen einfach hinnehmen würde.

Wie werden Sie als Neuling denn von altgedienten Trainerhaudegen wie Funkel oder Ewald Lienen aufgenommen?

Kocak: Die Art und Weise, wie wir uns präsentieren, ist entscheidend. Ich habe von Trainerkollegen bisher keine Respektlosigkeit erlebt. Das läuft hochprofessionell ab. Aber es ist natürlich schön für mich und macht mich auch stolz, mich mit solchen Trainern messen zu dürfen.

Beim Pokalspiel in Freiburg haben Sie geradezu ehrfürchtig vom Kollegen Christian Streich gesprochen. Was ist das für ein Gefühl, gegen Trainer zu spielen, die man früher größtenteils nur aus dem Fernsehen kannte?

Kocak: Ich bin ein absoluter Verfechter davon, nie zu vergessen, wo man herkommt. Ich habe vor acht Jahren in der Kreisliga bei Türkspor Mannheim angefangen, bin danach zum VfR Mannheim, wo ich Egon Scheuermann (langjähriger VfR-Abteilungsleiter, die Red.) sehr dankbar bin, dass er mir die Türe geöffnet hat. Dann hat mir der SV Waldhof die Chance gegeben, als Trainer Fuß zu fassen. Ich bin den Menschen auf meinem Weg allesamt sehr dankbar.

Und was ist in dieser Saison möglich für Sandhausen?

Kocak: Wir sind gut beraten, an dem Ziel Klassenerhalt festzuhalten. Wenn ich sehe, mit welchen Vereinen wir uns herumschlagen müssen, was für eine Wucht dahintersteht, finanziell und in Sachen Fans. Da ist jedes Jahr Zweite Liga ein Luxus.

Seit Ihrem Weggang im Sommer sind Sie nicht mehr bei Waldhof-Spielen im Benz-Stadion gewesen. Gibt es dafür einen Grund?

Kocak: Wenn ich ehrlich bin, habe ich lange Zeit am verpassten Aufstieg zu knabbern gehabt und Abstand gebraucht. Aber ich verfolge natürlich den SVW und es freut mich sehr, dass die Jungs einen guten Job machen und der Verein wieder gut dasteht. Ich wünsche Trainer Gerd Dais und dem Team alles Gute.

Viele Fans waren sauer, dass der Ur-Waldhöfer Kenan Kocak nach dem verpassten Drittliga-Aufstieg erst seine Zukunft offenlässt, dann um drei Jahre verlängert und schließlich nach Sandhausen wechselt. Verstehen Sie das?

Kocak: Punkt eins: Ich kann den Unmut verstehen. Punkt zwei: Man darf nicht vergessen, dass Waldhof für mich eine satte Ablöse bekommen hat, nachdem ich drei Jahre vorher zum Nulltarif gekommen bin. Dass ich den Vertrag verlängert hatte, war auch damit verbunden. Die Ereignisse haben sich eben schnell entwickelt. René Weiler ist von Nürnberg zu Anderlecht, Alois Schwartz wechselte zum "Club" und dann wurde ich von Sandhausen kontaktiert.

Was hat letztlich den Ausschlag für Ihre Entscheidung zum Wechsel gegeben?

Kocak: In dieser Zeit sind auch Dinge beim Waldhof passiert, die mich sehr traurig gemacht haben, über die ich aber nicht im Detail reden will. Ich habe gesehen, die Entwicklung stimmt nicht. Die Entscheidung wurde mir auch leichter gemacht. Aber ich bin ein Waldhöfer und werde keine Interna an die Öffentlichkeit geben.

Versuchen Sie es zu erklären, ohne Interna preiszugeben.

Kocak: Der Verein war nicht umsonst vor allem im letzten Jahr so erfolgreich. Es war wieder ein Zusammenhalt in Mannheim zu spüren, mit den Unternehmen - was auch Stefan Kleiber, dem Vorsitzenden der "Mannheimer Runde", zu verdanken war. In der Geschäftsstelle war Ordnung, was Stephan Pfitzenmeiers () Verdienst war. Ich stand natürlich als Trainer im Vordergrund, aber der Erfolg war nur ein Produkt davon, dass alle an einem Strang gezogen haben. Nur so kann ein Verein erfolgreich sein. Aber wie das im Fußball oft ist: Wenn der Zug in die richtige Richtung fährt, wollen auf einmal viele aufspringen. ehemaliger Geschäftsstellenleiter, die Red.