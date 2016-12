Im Notfall über Willen und Mentalität

Alle Bilder anzeigen Neue Gesichter und eine gute Ausgangssituation für die Restsaison: Die Spieler des SV Waldhof jubelten zuletzt über die Serie von acht Siegen am Stück, was auch Cheftrainer Gerd Dais (oben rechts) freute. Während Neuzugang Benedikt Koep (Mitte) voll überzeugen konnte, blieb Ederson Tormena hinter den Erwartungen. © Binder (2), PIX, Nix

Mannheim. Der Vorjahresmeister hat erneut direkten Kurs auf die Relegation genommen: Fußball-Regionalligist SV Waldhof steht nach einer furiosen Aufholjagd zum Jahresende auf Platz zwei und hat nach bereits 22 von 36 zu absolvierenden Partien alle Chancen, im Mai zum zweiten Mal in Folge um die ersehnte Rückkehr in den Profifußball nach dann 14 Jahren Abstinenz zu kämpfen. In unserem Halbzeit-Check bewerten wir Mannschaft, Trainer und die Neuzugänge, geben einen Ausblick auf das kommende Winter-Transferfenster und diskutieren die Perspektive für das nächste Jahr.

Die Mannschaft

"Man darf nicht davon ausgehen, dass wir alle Spiele bis zum Ende des Jahres gewinnen werden", sagte Waldhof-Trainer Gerd Dais Mitte Oktober. Zwei Monate später hatte seine Mannschaft alle acht Spiele vor der Winterpause gewonnen. Dieser überragende Jahresendspurt brachte die Mannheimer zurück auf Relegationsplatz zwei, der nach einer veritablen Herbstkrise mit nur drei Punkten aus fünf Partien in akute Gefahr geraten war. Selbst Tabellenführer Elversberg ist bei einem Spiel mehr und nur vier Zählern Vorsprung wieder in Schlagdistanz.

Das primär mehreren verletzten Leistungsträgern geschuldete tiefe Tal im September und Oktober hat die Dais-Elf also wieder kompensiert, die Meister-Mannschaft der Vorsaison wies zum gleichen Zeitpunkt nur fünf Zähler mehr auf. Die Tabellensituation schaut wieder sehr verlockend aus - zumal die direkten Konkurrenten TSV Steinbach und 1. FC Saarbrücken noch in Mannheim antreten müssen.

Fußballerisch gab der SVW im zweiten Halbjahr 2016 aber auch das eine oder andere Rätsel auf. Viel zu oft gingen nach einer frühen Führung Dominanz und Selbstverständlichkeit verloren, regelmäßig musste sich Dais über erhebliche Leistungsschwankungen wundern. Auf den imponierenden 2:1-Coup in Elversberg zum Beispiel folgte der furchtbare Krampf gegen Kaiserslautern II (1:0). Aber wenn es darauf ankam, war der Waldhof eben da und holte die wichtigen Siege - und wenn es über puren Willen, Mentalität, Leidenschaft und Effizienz gehen musste. An der Wahl der Mittel dürfen Philipp Förster und Co. in der Restrunde also gerne noch ein bisschen feilen. Dass sie auch spielerisch überzeugen können, haben die Mannheimer schon mehr als einmal in dieser Saison bewiesen.

Der Trainer

Es gab garantiert sehr viele einfachere Aufgaben im deutschen Fußball, als den SV Waldhof im Sommer 2016 zu übernehmen. Nach dem schmerzhaften Niederschlag des verpassten Drittliga-Aufstiegs lagen die Blau-Schwarzen emotional am Boden, durch den späten Weggang von Meistertrainer Kenan Kocak nach Sandhausen musste der neue Coach Gerd Dais außerdem quasi mit dem Kader vorlieb nehmen, den er vorgefunden hatte.

Der Nußlocher nahm diese komplizierte Herausforderung mit der ihm eigenen Gelassenheit an. Die Unaufgeregtheit des 53-Jährigen tut der Mannschaft gut. Vielleicht war der Wechsel auf der Trainerposition letztlich sogar positiv für den SVW: Mit Dais kam ein neues Gesicht, das die negativen Gedanken an die vergebene Chance gegen Lotte eventuell besser in den Hintergrund drängen konnte als dies beim tief mitgenommenen Kocak möglich gewesen wäre. Der Tausch "erfahrener Aufstiegscoach für jungen Konzept-Trainer" ist bisher aufgegangen.

Taktisch stellte der gebürtige Heidelberger vom erprobten 4-2-3-1-System erfolgreich auf ein 4-4-2 mit zwei Stürmern um. Im Mittelfeld adaptierte der gelernte "Zehner" Philipp Förster (21) schnell seine neue, defensivere Rolle. Neben dem Taktgeber scheint Routinier Michael Fink (34) die Idealbesetzung. Probleme hat die im Umschaltspiel über ihre schnellen Außen immer gefährliche SVW-Mannschaft allerdings gelegentlich, wenn es darum geht, eine Führung mit Ballbesitz und Spielkontrolle geräuschlos über die Bühne zu bringen.

Die Neuzugänge

Drei echte Verstärkungen, ein paar sinnvolle Ergänzungen und zwei Flops - so lassen sich die Transfers des SVW in dieser Saison zusammenfassen. Eingeschlagen haben der wendige Linksverteidiger Hassan Amin, der ebenso über den notwendigen Offensivdrang verfügt. Nicht mehr aus dieser Waldhof-Truppe wegzudenken sind auch die beiden Stürmer Benedikt Koep und Nicolas Hebisch - der eine (Koep) ein ganz wichtiger Mannschaftsspieler, der andere (Hebisch) ein klassischer Torjäger.