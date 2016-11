Kein Platz für Sentimentalitäten gegen Trier

Mittelstürmer mit tadelloser Arbeitsauffassung: Benedikt Koep hat sich schnell in die Gunst der Waldhof-Fans gespielt. © Binder

Mannheim. Die steile Talfahrt seines ehemaligen Vereins hat Benedikt Koep mit Bedauern verfolgt. "Ich drücke den Jungs die Daumen, weil Trier ein toller Verein mit tollen Fans ist. Die gehören nicht da unten hin", sagt der Stürmer von Fußball-Regionalligist SV Waldhof. Doch am Samstag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion, live im SWR-Fernsehen) gibt es für den im Sommer von der Mosel an Neckar und Rhein gewechselten Angreifer keinen Platz für Sentimentalitäten: "Da müssen wir ihnen wehtun."

Eintracht Trier war noch in der vergangenen Saison lange ein ernsthafter Waldhof-Rivale um einen der beiden Aufstiegsrelegationsplätze, erlebte aber in dieser Spielzeit einen tiefen Fall. Als der Klub aus der ältesten Stadt Deutschlands auf dem letzten Platz der Südwest-Staffel angekommen war, nahm Trainer Peter Rubeck Ende September seinen Hut. Nachfolger Oscar Corrochano, als Spieler 2004 beim SVW unter Vertrag, hat die Trierer zumindest stabilisiert bekommen.

"In der letzten Saison hat Trier die mannschaftliche Geschlossenheit ausgezeichnet. Wir waren damals eine Einheit, wie ich sie so noch nie kennengelernt habe. Das hat uns ausgezeichnet", erzählt Koep, der die Ursache für die Misere an der "Porta Nigra" in Fehlentscheidungen der Klubführung ausgemacht hat: "Da wurde viel Theater gemacht, auch bei der Personalplanung. Die Mannschaft wurde auseinandergerissen. Aber dass das Team so abstürzt, damit hätte ich nicht gerechnet."

Optimum aus drei Heimspielen?

Als Vorletzter reist die Eintracht zum SVW, der mit zuletzt drei Liga-Siegen in Folge und dem Erfolg im bfv-Pokal-Viertelfinale bei Verbandsligist TSG 62/09 Weinheim (3:1) nach einem Durchhänger im September die Kurve bekommen hat. "Wir werden versuchen, weiter in der Erfolgsspur zu bleiben", gibt SVW-Trainer Gerd Dais das klare Motto für die Partie am Samstag aus - aus den drei Heimspielen hintereinander gegen Nöttingen (3:0), Trier und danach die Stuttgarter Kickers peilt der wiedererstarkte Vorjahresmeister die Optimalausbeute von neun Punkten an. "Wir haben bisher in allen Spielen gesehen, dass es ausschließlich an uns liegt, ob wir gewinnen oder verlieren. Das ist ein gutes Gefühl. Alles ist möglich", meint Koep.

Der 29-Jährige hat sich schnell in die Gunst der Waldhof-Fans gespielt, weil er unermüdlich an vorderster Front rackert, sich für keinen Meter und keine Grätsche zu schade ist. Dass seine Torquote mit bisher vier Liga-Treffern nicht ganz den eigenen Ansprüchen entspricht, nimmt Koep deshalb in Kauf. "Klar ist es als Stürmer meine Aufgabe, Tore zu schießen. Aber wenn ich auf andere Weise der Mannschaft helfen kann, ist mir das genauso wichtig", sagt der Stürmer aus Emmerich am Niederrhein: "Der Erfolg steht über allem. Vier Tore ist erstmal nicht so viel, aber wir stehen gut da und damit bin ich zufrieden."

Bei Dais ist der Co-Kapitän ohnehin gesetzt, es geht im Grunde immer nur um die Frage: Wer spielt neben Koep? Am Samstag könnte das Pendel wieder in Richtung Giuseppe Burgio ausschlagen, nachdem im Pokal in Weinheim Nicolas Hebisch über 90 Minuten ran durfte. "Es ist sicher auch ein Aspekt, dass wieder ein frischer Spieler reinkommt", deutet Coach Dais an. Koep ist sich indes sicher, dass es alles andere als ein leichter Gang gegen seinen Ex-Klub wird: "Ich denke, es wird sehr schwierig, gerade weil Trier mit dem Rücken zur Wand steht. Das wird ein heißer Tanz."

(Von unserem Redaktionsmitglied Alexander Müller)