Koep heute Alleinunterhalter?

Benedikt Koep war nach dem Koblenz-Spiel etwas angeschlagen, heute Abend sollte der Angreifer allerdings wieder einsatzbereit sein. © Pix

Mannheim. Zwei Niederlagen in Folge, aber immer noch Zweiter - Fußball-Regionalligist SV Waldhof ist nach seinen beiden Ausrutschern gegen die Aufsteiger aus Ulm und Koblenz relativ glimpflich davongekommen, wenn es allein um die rechnerische Ausgangsposition im Rennen um die beiden Relegationsplätze Richtung Dritte Liga geht.

"Es ist schließlich nicht so, dass sich schon eine klare Spitze herauskristallisiert hätte, jeder wird vielleicht mal eine kleine Schwächephase bekommen", betrachtet SVW-Trainer Gerd Dais den Kampf um die vordersten Plätze als relativ ausgeglichen. "Wir wollen jetzt aber wieder auf jeden Fall punkten", gibt der 53-Jährige als Marschroute für das brisante Derby heute Abend (19.30 Uhr) bei den Offenbacher Kickers aus.

Dass dies allerdings ähnlich leichtfüßig wie beim 4:0-Sieg der Waldhöfer im vergangenen April vonstattengehen könnte, darf wohl niemand erwarten. "Ich gehe von einem hitzigen Geduldspiel für beide Mannschaften aus", verweist Dais auf die Heimstärke des OFC, macht aber zugleich deutlich, dass die zuhause noch ungeschlagenen Kickers ihre bisherigen Spiele nicht im "Hurra-Stil" gewonnen hätten.

"Wer effektiver ist, siegt"

Gute Außenbahnspieler, mit Ihab Darwiche ein "anständiger Stürmer" und gefährliche Standards - im Spiel nach vorne hat Dais diese Stärken des Traditionsklubs vom Bieberer Berg ausgemacht. "Wer effektiver ist, wird sich durchsetzen", rechnet der Waldhof-Coach nicht unbedingt mit einem Chancen-Festival. Und eben mit jener Effektivität hatten die Mannheimer zuletzt so ihre Probleme. Gegen Ulm ging nach dem Führungstreffer gar nichts mehr, beim jüngsten 0:1 gegen den TuS Koblenz war nur die Möglichkeit für Benedikt Koep so richtig zwingend.

"Wir müssen mal wieder dahin kommen, den Ball mit aller Macht hinter die Linie drücken zu wollen", fordert Dais, der in den ersten Einheiten nach dem Koblenz-Spiel auf den angeschlagenen Koep verzichten musste. Heute Abend soll der einzig verbliebene Vollblut-Stürmer wieder einsatzfähig sein. Giuseppe Burgio ist nach seiner Verletzung in der Vorbereitung wie zuletzt höchstens als Joker eine Option.

Gut möglich, dass der Neuzugang aus Trier dann auch allein im Sturm aufläuft, da die gewohnte 4:4:2-Formation mit den personellen Alternativen zuletzt nicht mehr so richtig funktionieren wollte. "Da ist die letzte Entscheidung noch nicht gefallen, hier warten wir noch das Abschlusstraining ab. Aber ein Fünfer-Mittelfeld ist natürlich eine Möglichkeit", hält sich Dais diese Option offen. Für Torwart Markus Scholz ist die Taktikfrage dagegen eher zweitrangig. "Wir müssen uns steigern", sagt Scholz und fügt hinzu: "Ich erwarte ein enges Derby."

Das soll übrigens so stimmungsvoll wie gewohnt über die Bühne gehen, bei An- und Abreise der Mannheimer Fans setzt die Offenbacher Polizei dabei auf die strikte Trennung der Fan-Blöcke. OFC-Präsident Helmut Spahn rechnet mit bis zu 6000 Zuschauern am Bieberer Berg und appelliert auch an die eigenen Fans, da aus dem OFC-Fanblock zuletzt immer wieder Gegenstände Richtung Schiedsrichter und gegnerischen Spielern geworfen wurden. "Im nun kommenden Heimspiel stehen wir unter verschärfter Beobachtung", mahnt Spahn. "Bitte lasst Euch nicht provozieren, bleibt fair und stimmungsvoll."