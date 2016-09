Konzentration gilt Koblenz

Gerd Dais vertraut auch gegen die TuS Koblenz auf Gianluca Korte im offensiven Mittelfeld. © Binder

Mannheim. Gerd Dais hat vollstes Vertrauen in die Mitglieder des SV Waldhof Mannheim. Wenn heute Abend die Mitgliederversammlung ansteht, wird der Trainer nicht anwesend sein. "Wir konzentrieren uns auf Koblenz", gab Dais zu Protokoll. Gedanken über den Ausgang der richtungsweisenden Entscheidung hat sich der 53-Jährige aber selbstverständlich auch gemacht: "Wir sind frohen Mutes, dass es so kommt, wie es für den Verein am Besten ist."

Auch das am Dienstag bevorstehende Duell gegen Kickers Offenbach beschäftigt Dais derzeit nur am Rande. Es werden wohl mehr Zuschauer kommen, als das bei OFC-Heimspielen üblich sei, so der Coach: "Offenbach hat auch eine ganz besondere Brisanz." Dennoch: "Jetzt gilt es erst einmal unser Heimspiel zu gewinnen." Dieses steigt morgen ab 19.30 Uhr im Carl-Benz-Stadion.

Keine Systemänderung

Mit der TuS aus Koblenz steht dabei ein Aufsteiger auf dem Programm - keine leichte Aufgabe, wie die ebenfalls aufgestiegenen Ulmer am vergangenen Spieltag bewiesen. Die 1:2-Niederlage steckte Dais indes gut weg. "Wir hoffen, dass es ein Wachrüttler zur rechten Zeit war", sagte er und ergänzte schmunzelnd: "Es war klar, dass wir nicht alle 36 Spiele gewinnen würden." Gegen Koblenz soll es aber wieder drei Punkte für den SVW geben. "Wir müssen jetzt alles daran setzen, dass wir unser Heimspiel gewinnen", so Dais: "Sicherlich werden wir anders auftreten als am Samstag gegen Ulm."

Personell gilt das nicht, da deutete der Trainer nur wenige Veränderungen an. "Wir sind mit diesem System sehr gut gefahren", ist sich Dais sicher: "Das ist zwar eine Umstellung für "Gianni" - hat aber bisher ganz gut geklappt." Der angesprochene Gianluca Korte gab seinem Trainer Recht: "Meine Stammposition ist die Außenbahn", erklärte er zwar, fügte aber an: "Ich fühle mich auch auf der Position wohl."

Eine Veränderung wird Dais wohl oder übel vornehmen müssen: Jannik Sommer, der sich in Ulm in der 52. Minute verletzte, muss ersetzt werden. "Dimitrios Popovic wäre eine Lösung, die Jannik eins-zu-eins ersetzen könnte." Für Korte bliebe also weiterhin der Platz im offensiven Mittelfeld, hinter seinem Kumpel Benedikt Koep. "Es wäre schön, wenn wir unser gutes Verhältnis auch auf den Platz übertragen könnten", lachte der 26-Jährige herzhaft, als er auf Koep angesprochen wurde. Den Schlüssel zum Erfolg hatte er ebenfalls parat: "Wir müssen im Spiel nach vorne effektiver und einfacher werden", forderte Korte.

Außer den Stürmern Nicolas Hebisch und Jannik Sommer bereitet kein Spieler Dais Kopfzerbrechen. "Ansonsten sind alle soweit gesund", freute sich der Waldhof-Trainer. Hassen Amin laboriere noch an einer Zehenverletzung, "für ihn wird es aber wohl reichen". Auch Christopher Gäng befindet sich auf dem Weg der Besserung, er steigt wieder ins Torwarttraining ein.

Die wohl wichtigste Entscheidung im Bezug auf den SVW fällt bereits heute, wenn die Mitglieder auf der Versammlung über eine Ausgliederung aus dem Gesamtverein abstimmen. Dais wird sich dann zu Hause mit dem nächsten Gegner beschäftigen: "Beeinflussen können wir den Ausgang so oder so nicht."