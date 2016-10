Kult-Keeper kehrt nicht zurück

Waldhof-Coach Gerd Dais hat angekündigt, möglicherweise in der kommenden Woche einen neuen Torwarttrainer für den Fußball-Regionalligisten zu präsentieren. © Binder

Mannheim. Die ersten besorgten Fans fürchteten schon, Gerd Dais könne auf der Trainerbank von Fußball-Regionalligist SV Waldhof langsam vereinsamen. Die Verletztenliste wuchs an fast jedem Spieltag, sein Assistent Michael Fink ist bekanntlich noch auf dem Rasen aktiv - und nach der Trennung von Torwarttrainer Rolf Mossmann saß der 53-Jährige beim 2:0-Sieg zuletzt gegen Pirmasens ganz ohne fachliche Unterstützung neben seinen Ersatzspielern.

Aber vor dem Spiel am heutigen Samstag bei Aufsteiger Teutonia-Watzenborn-Steinberg (18 Uhr, SCT-Sportpark, Wetzlar) hat sich mit der Rückkehr von Jannik Sommer, Nicolas Hebisch und Gianluca Korte nicht nur die Personalsituation erheblich entspannt, sondern auch bei der Suche nach einem neuen Torwarttrainer ist eine Lösung in Sicht. "Es laufen Gespräche, wir schauen, dass wir in der nächsten Woche etwas verkünden können", sagte Dais. Gerüchte um eine Verpflichtung des früheren Waldhöfer Bundesliga-Torwarts Uwe "Zimbo" Zimmermann, der nach einigen Jahren im Siegerland wieder in Malsch lebt, dementierte der SVW-Coach allerdings: "Das ist für uns kein Thema."

Gute Zusammenarbeit mit Fink

Noch einen weiteren etatmäßigen Co-Trainer an den Alsenweg zu holen, steht dagegen weiter hinten auf der Agenda. "Wenn Dinge zu besprechen sind, tue ich das mit Michael Fink und im Spiel entscheide ich es alleine", erklärte Dais: "Irgendwann wird sicher auch ein Co-Trainer kommen, aber das ist eher ein Thema für den kommenden Sommer."

Spätestens dann soll auch ein Sportdirektor den Trainer und Geschäftsführer Markus Kompp unterstützen, aber wer das sein wird, ist weiter offen. Fink hat nach Informationen dieser Zeitung vor Saisonbeginn die Zusage des Präsidiums bekommen und einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen, wartet aber immer noch auf Vollzug vonseiten des Klubs. Investor Bernd Beetz liebäugelt offenbar weiterhin damit, Ex-Kapitän Hanno Balitsch als neues Aushängeschild des Vereins zu installieren. Auch der frühere Hoffenheimer Teammanager Dirk Rittmüller, seit vergangener Saison auf Honorarbasis beim Waldhof beschäftigt, soll an dem Job interessiert sein.