Kuranyi bei den Kickers

Stuttgart/Wetzlar. . Der ehemalige Nationalspieler Kevin Kuranyi (Bild) hält sich beim Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers fit. Der aktuell vereinslose 34 Jahre Mittelstürmer absolvierte bei den Schwaben eine Trainingseinheit, die für viel Wirbel sorgte. Mehrere Zeitungen und der Fernsehsender SWR mit einem Kamerateam berichteten über Kuranyis Auftritt bei den Kickers.

"Für mich ist das Mannschaftstraining ganz wichtig, um fit zu bleiben", sagte Kuranyi der "Bild". Der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" versicherte der einstige Torjäger: "Das Training auf dem Platz tut mir gut, und im Gegenzug kann ich den jungen Spielern mit meiner Erfahrung ein paar Tipps geben."

Seit dem Vertragsende bei 1899 Hoffenheim nach der zurückliegenden Saison ist Kuranyi ohne Klub. Klar ist, dass ein Abstieg in die vierte Liga nicht infrage kommt, auch wenn Kuranyi ganz in der Nähe der "Blauen" wohnt. "Eine Verpflichtung ist kein Thema", stellte auch Kickers-Coach Alfred Kaminski klar.

Ein prominenter Name sitzt unterdessen künftig auf der Bank bei einem anderen Ligarivalen des SV Waldhof: Der frühere Eintracht-Profi Francisco Copado trainiert den SC Teutonia Watzenborn-Steinberg. "Die Mannschaft hat sehr gute Qualität und ich bin mir sicher, dass wir die gesteckten Ziele erreichen können", sagte der 42-Jährige, der zuletzt den FC Gundelfingen in der Bayernliga Süd coachte und in Mittelhessen die Nachfolge von Daniel Steuernagel antritt. dpa/alex (Bild: dpa)