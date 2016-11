„Mannequins“ bei der Torfabrik

Philipp Förster ist im Waldhof-Mittelfeld gesetzt. Neben ihm wird am Samstag voraussichtlich Lukas Kiefer spielen. © Binder

Mannheim. Ali Ibrahimaj hängt wie angewachsen am Türrahmen der Kabine, Marco Müller, die Seegert-Zwillinge und Jannik Sommer sitzen regungslos in der Sauna, Michael Fink und Michael Schultz liegen wie zu Salzsäulen erstarrt auf der Massagebank: Beim derzeit um sich greifenden Hype um die "Mannequin Challenge" ließ sich auch die Mannschaft von Fußball-Regionalligist SV Waldhof nicht lange bitten und drehte wie so viele andere Prominente und Sportler in diesen Tagen ein Video, in dem die einzelnen Spieler wie in Standbildern zusammengestellt sind und sich dann minutenlang nicht bewegen. Zu sehen ist der Spaß auf der offiziellen Facebook-Seite des Waldhof.

Auch wenn die Mannheimer "Mannequins" bei dieser lustigen Nummer eine gute Figur abgeben - am Samstag ist wieder eine deutlich aktivere Form der Körperbeherrschung gefragt: Der SVW muss nach zweiwöchiger Spielpause bei der U 23 von Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim ran (14 Uhr, Dietmar-Hopp-Stadion, Hoffenheim). Die kleinen Kraichgauer liegen mit einem Zähler Vorsprung und bei einer mehr ausgetragenen Partie auf Platz drei vor dem Fünften Waldhof, haben sich mit dem Bestwert von 42 Treffern aber vor allem den Ruf als Torfabrik der Südwest-Staffel erspielt.

Keine Angst vor Terrazzino

Zuschauerschnitt in der Fußball-Regionalliga Südwest Kickers Offenbach, 4554 Zuschauer im Schnitt SV Waldhof, 3575 (Anmerkung: Zuschauer-Teilausschluss beim ersten Heimspiel gegen Hoffenheim II) 1. FC Saarbrücken, 3137 Stuttgarter Kickers, 2983 Eintracht Trier, 2292 SV Elversberg, 2119

Eine schwierige Aufgabe für den SVW, der nach der Absage der Begegnung gegen die Stuttgarter Kickers am vergangenen Samstag zwei Wochen Pause hatte. "Für uns ist es eine schöne Sache, nach längerer Zeit wieder gegen einen direkten Konkurrenten zu spielen", erklärt Trainer Gerd Dais: "Man sieht am Torverhältnis, dass Hoffenheim offensiv ausgerichtet ist. Die TSG kann auf sehr gut ausgebildete Talente zurückgreifen, die in den vergangenen Jahren immer um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft mitgespielt haben und jetzt aufgerückt sind - und hat außerdem Ex-Profi Marco Engelhardt als Führungsspieler. Das wird eine Herausforderung."

Der Respekt ist also vorhanden im Lager der Blau-Schwarzen, die mit dem Doppelpack in Hoffenheim und bei Herbstmeister SV Elversberg zwei der kompliziertesten Aufgaben in dieser Saison vor der Brust haben. Dais relativiert allerdings die Bedeutung der beiden Top-Spiele: "Auch danach ist noch gar nichts entschieden. Wichtig ist, dass wir punkten und davon gehe ich aus."

Dabei wieder helfen kann Linksverteidiger Hassan Amin, der von seinem Trip mit der afghanischen Nationalmannschaft nach Tadschikistan wohlbehalten zurückgekehrt ist. Außenstürmer Ibrahimaj musste wegen leichter Knieprobleme aussetzen, dürfte aber einsatzbereit sein. Definitiv fehlen werden Michael Schultz (Gelbsperre), Morris Nag (Bänderdehnung aus dem Einsatz in der U 23) sowie die Langzeitverletzten Bastian Müller (Meniskuseinriss), Daniel di Gregorio (Lauftraining nach Kreuzbandriss) und Ederson Tormena (Fersensporn), der einen Rückschlag bei der Heilung erlitten hat. Für Innenverteidiger Schultz wird Kapitän Michael Fink wieder ins Abwehrzentrum zurückversetzt, die frei werdende Stelle im defensiven Mittelfeld neben Philipp Förster nimmt laut Dais wohl Lukas Kiefer ein ("Er ist die erste Option").

Der Mannheimer Spielgestalter Förster hat keine übergroße Furcht vor dem Hoffenheimer Angriff, sondern glaubt an eine realistische Siegchance im nahen Kraichgau. "Ihre Stärken liegen klar in der Offensive, hinten sind sie aber nicht so stabil. Es liegt ganz alleine an uns, ob wir dort etwas mitnehmen. Aber ich bin optimistisch, dass wir in Hoffenheim auch gewinnen können", sagt der 21-Jährige.

Davon ist Trainer Dais ebenfalls überzeugt. "Es liegt weitestgehend an uns, ob wir das Spiel erfolgreich bestreiten", betont der 53-Jährige, der auch eine prominente Verstärkung aus dem Profi-Kader nicht fürchtet, der zuletzt regelmäßig in der Regionalliga aufgelaufen. ist. "Marco Terrazzino ist sicher ein Spieler mit hoher Qualität, aber es ist nicht davon auszugehen, dass er alles alleine richten kann", sagt Dais über den Angreifer aus der Jugend des VfL Neckarau: "Sollte er spielen, nehmen wir das zur Kenntnis."