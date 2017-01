Masters bildet Rahmen für Testspielsieg in Regensburg

Mannheim. Eine Woche vor dem Start ins Trainingslager an die türkische Riviera hat der SV Waldhof in der Vorbereitung am Wochenende noch einmal ordentlich Fahrt aufgenommen und neben dem zweitägigen Auftritt beim MorgenMasters am spielfreien Samstag auch noch erfolgreich einen Test beim Drittligisten SSV Jahn Regensburg absolviert. Die Mannheimer gewannen mit 3:2 (1:0).

Gestern war Trainer Gerd Dais dann schon wieder in der GBG Halle und zog eine positive Bilanz der langen Fahrt nach Bayern. "Die Platzverhältnisse waren zwar äußerst grenzwertig", berichtete der SVW-Coach vom teilweise gefrorenen Kunstrasen in Regensburg, "aber dafür hat sich die Mannschaft auch nach der harten Trainingswoche gut präsentiert."

Hebisch und Sommer treffen

In zweiten Test der Vorbereitung erzielten Nicolas Hebisch (43.) und Jannik Sommer (46./FE/47.) die Tore für den Fußball-Regionalligisten und brachten diesen damit zwischenzeitlich mit 3:0 in Front.

Regensburg, das im Gegensatz zum SVW über die letztjährige Relegation den Sprung in die Dritte Liga geschafft hatte, konnte durch Treffer von André Luge (74.) und Sven Kopp (88.) nur noch verkürzen. Beim Drittligisten, der bereits nächste Woche in die Saison startet, ließ Dais seinen Kader wieder kräftig rotieren, lediglich Torschütze Hebisch und Marcel Seegert spielten durch. Alle drei Neuen, darunter auch die jüngste Verstärkung, Kevin Nennhuber, kamen zum Einsatz.

In der Halle setzte Dais beim MorgenMasters dann eher Spieler ein, die auf dem Feld zuletzt eine untergeordnete Rolle gespielt hatten, allerdings kamen auch Hassan Amin, Lukas Kiefer und Gianluca Korte zum Zug. Dimitrios Popovits, an dem ein Regionalliga-Konkurrent Interesse haben soll, passte ebenfalls gut in die Hallen-Mannschaft der Blau-Schwarzen. "Wir müssen hier die Kräfte auch etwas verteilen", begründete Dais die Zusammensetzung der Teams.

Bevor es am nächsten Sonntag nach Side geht, steht dem SVW nochmals eine Trainingswoche am Alsenweg bevor, den Abschluss bildet die Partie beim Pfälzer Oberligisten TuS Mechtersheim.

Die Personalplanungen sind unterdessen abgeschlossen, lediglich in der Offensivabteilung könnte es bis zur Abreise in die Türkei noch eine Veränderung geben. Hier sind die Gespräche aber noch nicht abgeschlossen. rüo/th