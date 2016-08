Mitglieder fällen Entscheidung

Nicolas Hebisch laboriert an einem schmerzhaften Hämatom. © Binder

Mannheim. Am 15. September fällt die Entscheidung: In einer außerordentlichen Versammlung stimmen die Mitglieder des SV Waldhof im Franziskussaal (Speckweg 7) darüber ab, ob die Regionalliga-Mannschaft in eine Spielbetriebs-GmbH ausgegliedert werden soll.

Die gestern auch auf der Waldhof-Homepage veröffentlichten Dokumente zur geplanten Ausgliederung boten keine Überraschungen. Im neuen Aufsichtsrat der GmbH sollen die drei Präsidiumsmitglieder (Klaus-Rüdiger Geschwill, Klaus Hafner, Alexander Rudnick), ein aus den Reihen der Mitglieder gewählter Vertreter sowie drei von Investor Bernd Beetz zu benennende Personen sitzen. Sein Sohn Christian Beetz dürfte dem Gremium auf jeden Fall angehören. Beetz stellt laut dem Vorschlag des Präsidiums das notwendige Stammkapital von einer Million Euro, das er im Fall eines Zweitliga-Aufstiegs noch einmal um 1,5 Millionen Euro aufstocken will.

"Eine Ausgliederung schafft bessere Möglichkeiten der externen Finanzierung", heißt es im Ausgliederungsbericht: "Der Verein, genauer der Profifußballbereich, ist derzeit und auf absehbare Zeit nicht in der Lage, sportliche Ziele aus eigener Kraft mitzufinanzieren."

Heute wird aber erst einmal Fußball gespielt: An das Sibre-Sportzentrum Haarwasen in Haiger hat der aktuelle Regionalliga-Spitzenreiter keine guten Erinnerungen. Im vergangenen April leisteten sich die Mannheimer beim TSV Steinbach (0:1) einen ihrer wenigen Ausrutscher in der fast makellosen Meister-Saison. Das soll sich heute (19.30 Uhr) nicht wiederholen, der SVW will seine Serie mit bisher 13 von 15 möglichen Punkten an der hessisch-westfälischen Grenze ausbauen. "Steinbach wird ein schweres Spiel. Sie haben unglücklich mit 1:2 bei den Stuttgarter Kickers verloren, obwohl sie dort hätten gewinnen müssen", warnt Trainer Gerd Dais: "Der TSV wird sicher alles daran setzen, uns als Tabellenführer ein Bein zu stellen. Da müssen wir hellwach sein."

Rückt Korte neu in die Startelf?

Nicht zurückgreifen kann Dais auf Mittelstürmer Nicolas Hebisch, der sich bei einem Sturz in der Schlussphase gegen Homburg einen Bluterguss im Rückenbereich zuzog. "Nichts Schlimmes, aber sehr schmerzhaft", erklärte der SVW-Coach. Giuseppe Burgio ist nach ausgestandener Knieblessur zwar wieder eine Option für den Kader, aber noch nicht für die Startelf. "Das wäre nach nur einer Woche Training wohl verfrüht", meinte Dais, der allerdings an der Taktik mit zwei etatmäßigen Spitzen festhalten will: "Mit diesem System haben wir Erfolg gehabt." Erste Kandidaten auf die vakante Position im Sturmzentrum neben Benedikt Koep sind Gianluca Korte, Jannik Sommer oder Ali Ibrahimaj. "Es gibt genügend Möglichkeiten", betonte der 52-Jährige.