Zurück auf Relegationsplatz zwei: Die Waldhof-Spieler feiern das 3:1 gegen Trier. © Binder

Mannheim. Über die Frage, welche Schulnote er der Hinrunde des SV Waldhof geben würde, musste Michael Fink einen Augenblick nachdenken. "Eine 2 minus", sagte der 34-Jährige schließlich: "Man muss zufrieden sein, weil wir in einer Phase, in der viele Spiele waren, enormes Verletzungspech hatten. Das darf man nicht vergessen."

Mit dem - fußballerisch allerdings nur wenig überzeugenden - 3:1 (1:0)-Arbeitssieg gegen Eintracht Trier hat der SVW die tabellarischen Konsequenzen der von Fink angesprochenen Schwächeperiode im September und Oktober korrigiert, als die Mannheimer zwischenzeitlich aus acht Partien nur neun Punkte holten.

Durch den vierten Erfolg in Serie beendete der Waldhof die Hinrunde nach den Patzern des 1. FC Saarbrücken (0:0 bei Hessen Kassel) und der TSG Hoffenheim II (0:0 bei den Stuttgarter Kickers) doch noch auf Relegationsrang zwei. Der SVW ist wieder mittendrin statt nur dabei, wenn es um den Aufstieg in die Dritte Liga geht - mehr war nach den Turbulenzen des Sommers mit dem Weggang von Meister-Coach Kenan Kocak wohl nicht zu erwarten.

SV Waldhof – Trier 3:1 (1:0) SV Waldhof: Scholz - Amin, Schultz, M. Seegert, M. Müller - Fink, Förster, Sommer (77. Korte), Ibrahimaj (90. Kiefer) - Koep, Burgio (58. Hebisch). Tore: 1:0 Fink (3.) 1:1 Alawie (53., Foulelfmeter) 2:1 Hebisch (60.) 3:1 Korte (89.). Gelbe Karten: Schultz, Scholz, Koep. - Beste Spieler: Ibrahimaj. - Zuschauer: 3322. - Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Weilertal) Nächstes Spiel: SV Waldhof - - Stuttgarter Kickers, Samstag, 12. November, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion

Problem Schaltzentrale

Auch Trainer Gerd Dais zog eine positive Zwischenbilanz seiner ersten 18 Partien auf der Waldhof-Bank. "Uns fehlt ein Sieg aus den beiden Heimspielen gegen Koblenz (0:1) und Stuttgart II (0:0). Alles andere war soweit in Ordnung", erklärte der 53-Jährige, der die Mannheimer Hinrunde mit einer "2 bis 2 minus" benotete.

Aber die dem blau-schwarzen Anhang Hoffnung machende Zwischenbilanz in der Tabelle darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass fußballerisch in den Vorträgen des SVW noch viel Luft nach oben ist. Auch gegen Trier gab der Waldhof nach dem idealen Start durch das frühe 1:0 von Fink (3.) das Kommando unerklärlicherweise völlig aus der Hand und brauchte nach dem verdienten Ausgleich durch Muhamed Alawies Elfmeter-Tor (53., nach Foul von SVW-Schlussmann Markus Scholz an Sebastian Szimayer), eine echte Kraftanstrengung, um den Pflicht-Dreier gegen den Vorletzten sicherzustellen. "Am Ende sind wir aufgrund unseres Willens als Sieger vom Platz gegangen", gestand Dais, der mit den Torschützen Nicolas Hebisch (60.) und Gianluca Korte (89.) den Sieg einwechselte.

Während vor allem Linksverteidiger Hassan Amin und Angreifer Benedikt Koep echte Verstärkungen für den Traditionsverein sind, haben drei Neuzugänge für das zentrale Mittelfeld die durch das Karriereende von Hanno Balitsch und den Kreuzbandriss von Daniel di Gregorio entstandene Lücke nicht schließen können. Di Gregorio will im neuen Jahr wieder ins Training einsteigen, bis dahin muss Dais auf die aus der Not geborene Lösung mit Routinier Fink und dem eher offensiv veranlagten Philipp Förster in der Schaltzentrale setzen.

Dem neuen SVW-Coach, der schon nach seiner Verpflichtung im Sommer kaum noch Einfluss auf die Kaderplanung nehmen konnte, werden dabei auch in der Winter-Transferperiode wohl weitgehend die Hände gebunden sein. Denn teure Fehleinkäufe wie Ederson Tormena oder Dimitrios Popovits und der suspendierte Jonas Strifler belasten den Etat erheblich. Und ob es für diese mit teils gepfefferten Verträgen ausgestatteten Spieler im Januar einen Markt gibt, ist mehr als fraglich.