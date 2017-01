Nando Rafael trifft bei Waldhof-Sieg

Standesgemäß mit 3:0 (2:0) hat Fußball-Regionalligist SV Waldhof sein erstes Testspiel dieses Jahres gegen den pfälzischen Verbandsliga-Klub ASV Fußgönheim gewonnen. Mehr als das Ergebnis interessierte dabei der Auftritt von Nando Rafael. Der ehemalige Bundesliga-Star, der unter anderem für Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg stürmte, ist derzeit vereinslos und trainiert seit einigen Tagen bei den Waldhof-Buben. Ob es zu einer Verpflichtung des bulligen Mittelstürmers kommt, ist laut SVW offen. Anfang der Woche soll dazu eine Entscheidung fallen.

Gegen Fußgönheim machte Rafael, der eine Halbzeit lang mit der ersten Formation auf dem Platz stand, eine gute Figur, zeigte sich agil und erzielte kurz vor dem Pausenpfiff nach Vorarbeit von Nicolas Hebisch das 2:0. Zuvor hatte Ali Ibrahimaj die Blau-Schwarzen in Führung gebracht (42.). Das 3:0 markierte Giuseppe Burgio (82.). Das Ergebnis war in der Höhe verdient, nach einer rund 20-minütigen Anlaufphase wurden die Mannheimer immer dominanter.

Waldhof-Trainer Gerd Dais war mit der Leistung denn auch zufrieden: "Für das erste Spiel nach der Pause war das in Ordnung. Wichtig war uns vor allem auch, dass sich keiner verletzt." Die beiden Neuzugänge Mete Celik und Dennis Rothenstein durften mit dem "zweiten Anzug" in Durchgang zwei ran und zeigten sich engagiert. Womöglich wird aus dem Duo an Verstärkungen bald ein Trio. Voraussichtlich am Montag wollen sich die sportlich Verantwortlichen entscheiden, ob der SVW mit Nando Rafael einen prominenten Neuzugang bekommt. (rüo)