Neue Irritationen um Fink

Mannheim. Gestern drehte der Kapitän in der Gluthitze von fast 40 Grad wieder seine Runden auf dem Trainingsplatz des SV Waldhof am Alsenweg. Aber amDienstag hatte Michael Fink die Einheit des Regionalliga-Spitzenreiters verpasst, auch am Tag darauf beim souveränen 5:0-Sieg im BFV-Pokal-Achtelfinale bei Landesligist TSV Obergimpern fehlte der 34-Jährige im Aufgebot. Trainer Gerd Dais sprach davon, der Abwehrchef sei für die Partie gegen den FC Homburg (Samstag, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) geschont worden. Nach Informationen dieser Zeitung hängt Finks Pause aber auch mit neuen Irritationen hinter den Kulissen beim Mannheimer Traditionsverein zusammen.

Demnach soll der Ex-Profi darüber verärgert sein, dass der Klub seinen Anschlussvertrag als Sportlicher Leiter ab der kommenden Saison bisher noch nicht unterschrieben hat. "Dazu möchte ich nichts sagen. Das lasse ich jetzt einmal so stehen", kommentierte Fink den Vorgang gegenüber dieser Zeitung nur äußerst knapp. Der gebürtige Schwabe soll laut den mit der SVW-Führung getroffenen Absprachen nach vollzogener Ausgliederung neben Markus Kompp als zweiter Geschäftsführer für den fußballerischen Bereich zuständig sein. Offenbar gibt es aber zwischen Fink und dem aktuellen Vorstand zumindest unterschiedliche Auffassungen darüber, wann und wie schnell der verabredete Manager-Job festgezurrt und bekanntgegeben wird.

Dementi von Sportvorstand Hafner

"Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Es gibt zwischen Michael Fink und dem Verein keine Verstimmungen", dementierte Sportvorstand Klaus Hafner gestern Abend allerdings die Dissonanzen. Finks Fehlen im Training habe "private Gründe" gehabt. Schon vor dem Saisonstart hatte es zwischen dem früheren Frankfurter und der Klubführung gekracht, als sich Fink Chancen auf den Cheftrainer-Posten ausrechnete und nach der Ernennung von Dais kurzzeitig sogar über seinen Weggang aus Mannheim nachdachte.

Die Fink-Diskussion wirft einen kleinen Schatten auf den starken Saisonstart der Waldhöfer, der mit einem Sieg am Samstag gegen den ebenfalls ambitionierten FC Homburg weiter ausgebaut werden könnte. "Das ist sicher eine Mannschaft, die am Saisonende im oberen Drittel zu finden sein wird", sagte Coach Dais gestern: "Wir haben die große Chance, in diesem Heimspiel mit der notwendigen Unterstützung den nächsten Schritt zu machen." Der 52-Jährige warnte vor allem vor der offensiven Dreierreihe der Saarländer mit Kai Hesse, Chadli Amri und Manuel Fischer. "Das sind quirlige Leute. Homburg ist im Angriff stark besetzt. Da werden wir in der Defensive gut arbeiten müssen."

Mit dem Pokal-Auftritt im badischen Odenwald war der Waldhof-Cheftrainer unter dem Strich zufrieden - zumal sich auch der "zweite Anzug" des SVW einmal zeigen konnte - Dais rotierte insgesamt acht Mal in der Startelf, unter anderem bekamen die bisher gar nicht oder kaum eingesetzten Lukas Kiefer, Ederson Tormena und Alexander Rodriguez-Schwarz Spielpraxis. "Nachdem die ersten Tore gefallen waren, ist die Gegenwehr erloschen", sagte Dais. Das Viertelfinale bei Verbandsligist TSG 1862 Weinheim würden die Mannheimer gerne am 1. November (Allerheiligen) nachmittags ausgetragen.

Doch zunächst gilt die komplette Konzentration dem Liga-Alltag, in dem der Waldhof seine Tabellenführung morgen verteidigen will. Mit 13 von 15 Punkten hätten die Blau-Schwarzen bei einem Dreier gegen den FCH fast das Optimum aus ihrem schweren Auftaktprogramm geholt. Eine mehr als beachtliche Bilanz, die Dais aber nicht überbewerten will. "Wir sollten nach vier Spieltagen nicht in Euphorie verfallen", betonte der SVW-Trainer: "Wenn zehn Partien vorbei sind, hat die Tabelle mehr Aussagekraft. Wir werden und müssen uns noch verbessern."