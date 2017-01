Mannheim. Nach zuletzt drei Neuverpflichtungen in der Winterpause versucht Fußball-Regionalligist SV Waldhof nun vor allem, seinen Kader vor dem Trainingslager im türkischen Side (29. Januar bis 5. Februar) zu reduzieren. Erster Kandidat für einen neuen Verein ist derzeit Nico Seegert (22), der laut einem Bericht der "Wormser Zeitung" bei Waldhofs Liga-Konkurrent Wormatia Worms im Probetraining ist.

Der offensive Mittelfeldspieler und Zwillingsbruder von Verteidiger Marcel Seegert soll am Wochenende in den Testspielen gegen den SC Hauenstein (Samstag, 15 Uhr) und SV Gimbsheim (Sonntag, 15 Uhr) eingesetzt werden.

Auch der SVW prüft am Wochenende seine Form, am Samstag (14 Uhr) geht es zum Drittligisten Jahn Regensburg. Die lange Anreise nimmt Trainer Gerd Dais gelassen. "Zu diesem Zeitpunkt noch gegen einen so starken Gegner spielen zu können, hat Vorrang", betont der Coach der Blau-Schwarzen. th