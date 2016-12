Ohne Schlendrian gegen Erzrivalen

Kapitän Michael Fink kehrt nach überstandenem Infekt zurück. © Binder

Mannheim. Eins steht fest - und das ist der neue Trikotsponsor des SV Waldhof, der heute Abend bei der Regionalliga-Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern II (19 Uhr, Carl-Benz-Stadion) vom Verein vorgestellt wird. Wie der "MM" bereits am Donnerstag exklusiv berichtet hat, geht die Eichbaum-Brauerei wieder auf die Brust beim SVW und zahlt dafür bis zum Ende dieser Saison 60 000 Euro. Auch wenn die Erwartungshaltung bei manchem Fan nach dem Spannungsaufbau mit mehreren Hinweisen auf der Facebook-Seite des Klubs eine andere gewesen sein mag: Für den Viertligisten, der seit weit über zwei Jahren nichts mehr aus dem Trikotsponsoring erlöst hat, ist die Eichbaum-Zusage eine sehr gute Nachricht.

Einen Teil der Summe werden die Mannheimer bereits Ende Januar wieder reinvestieren, wenn der blau-schwarze Tross zum Winter-Trainingslager nach Side in den Süden der Türkei aufbricht. Trainer Gerd Dais freut sich darüber, dass der Trip in wärmere Gefilde geklappt hat. "Das ist für alle eine willkommene Abwechslung, den eisigen Temperaturen Deutschlands zu entfliehen", sagte der 53-Jährige: "Es ist eine schöne Sache, sieben Tage in Side unter besten Bedingungen trainieren zu können. Hoffentlich wird das Wetter gut. Es hat dort ja auch schon Trainingslager gegeben, bei denen es permanent geregnet hat." Christian Breiner aus dem SVW-Stab habe vor Ort das Hotel und die Trainingsbedingungen inspiziert. "Er ist mit sehr guten Eindrücken zurückgekommen", erklärte Dais.

Kapitän Fink wieder an Bord

Bevor es an die milde türkische Riviera geht, muss sich das zuletzt enorm erfolgreiche Waldhof-Team aber noch drei Regionalliga-Spiele lang mit den frühwinterlichen Bedingungen in Deutschland arrangiert. Fünf Grad plus werden zur Anstoßzeit gegen den FCK II erwartet - und die Mannheimer wollen die Aufgabe mit der notwendigen Seriosität und Ernsthaftigkeit angehen. "Wir werden sie bestimmt nicht unterschätzen", betonte Innenverteidiger Michael Schultz vor dem Duell mit seinem Ex-Klub, der im blau-schwarzen Lager traditionell unbeliebt ist. "Für uns ist es ein Derby, für die Fans ist es ein Derby. Wir haben in der Vorrunde gesehen: Ein Sieg gegen den FCK ist etwas Schönes, für die Mannschaft, aber auch für das Umfeld und die Fans", meinte Dais, der selbst als Spieler so manches heiße Duell mit den Pfälzern ausgefochten hat. Während Ali Ibrahimaj (Schulter) ausfällt, steht Kapitän Michael Fink nach seinem Infekt vor dem 2:1-Coup bei Spitzenreiter Elversberg wieder zur Verfügung.