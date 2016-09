Präsidium erwartet klare Zustimmung

Mannheim. Keine 90 Minuten Sitzungszeit und eine Zustimmung von fast 94 Prozent - mit diesen beeindruckenden Marken beauftragte die außerordentliche Mitgliederversammlung des Fußball-Regionalligisten SV Waldhof vor etwas mehr als einem Jahr das Präsidium, die Ausgliederung des Profi-Spielbetriebs in eine eigenständige Gesellschaft auf den Weg zu bringen. Und mit einer ähnlichen Zustimmung rechnet Interimspräsident Klaus-Rüdiger Geschwill nun auch am Donnerstagabend (19.07 Uhr, Franziskus-Saal, Speckweg), wenn die Mitglieder nun über den von der Vereinsspitze vorgelegten Ausgliederungsvertrag abstimmen sollen. "Wir haben den Auftrag zu 100 Prozent umgesetzt. Der Logik zufolge müsste es also wieder in diesen Bereich gehen", ist Klubchef Geschwill zuversichtlich.

"Sachlich alternativlos"

75 Prozent Zustimmung sind notwendig, um den Profi-Bereich in ein eigenständiges Unternehmen auszugliedern. Dass diese Hürde wahrscheinlich genommen wird, hat allerdings auch damit zu tun, dass es für den SVW einmal mehr "hopp oder topp" heißt. "Sachlich ist die Ausgliederung alternativlos", unterstreicht nicht zuletzt der designierte Geschäftsführer der bereits eingetragenen GmbH, Markus Kompp. Und finanziell gibt es momentan ebenfalls keinen erfolgversprechenden Gegenentwurf zu einer Kapitalgesellschaft, in die der Unternehmer Bernd Beetz das vom Deutschen Fußball-Bund als Sicherheit geforderte Stammkapital von einer Million Euro einzahlen will.

Dreiviertel-Mehrheit das Ziel Die außerordentliche Mitgliederversammlung des SV Waldhof im Franziskus-Saal (Speckweg) beginnt am Donnerstag, 15. September, um 19.07 Uhr. Im Mittelpunkt der Versammlung steht die Abstimmung der Mitglieder über die Ausgliederung des Profi-Spielbetriebs in die "SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH". Der vom Präsidium vorgelegte Ausgliederungsvertrag kann nur in Kraft treten, wenn die Mitglieder mit einer Mehrheit von mindestens 75 Prozent zustimmen. Stimmberechtigt sind nur SVW-Mitglieder ab dem 18. Lebensjahr, die sich mit einem Mitglieds- oder Personalausweis legitimieren können.

Schließlich übernimmt die GmbH zusätzlich 400 000 Euro Darlehensverbindlichkeiten des Hauptvereins, der in der aktuellen Spielzeit nochmals den Etat für die Profi-Kicker erhöhte, nach dem Ausstieg von einzelnen Unternehmen der "Mannheimer Runde" gleichzeitig aber mit Einnahmeeinbußen zu kämpfen hat. Sollte der SVW in diesem Jahr den Aufstieg erneut verpassen, könnte es für die Blau-Schwarzen am Ende der Saison also richtig düster werden.

Die Ausgliederung soll aber nicht in erster Linie einen eventuellen Kollaps verhindern, sondern vor allem neue Perspektiven für den Profi-Fußball in Mannheim bieten. "Eine Ausgliederung schafft bessere Möglichkeiten der externen Finanzierung", betont das Präsidium in seinem Ausgliederungsbericht, der auf der Homepage des SVW wie auch der von einem Notar beglaubigte, detaillierte Ausgliederungsvertrag einzusehen ist. "Das ist absolut gläsern", verweist Geschwill auf die Möglichkeiten, sich umfassend über den Abstimmungsgegenstand zu informieren. Zusätzlich boten der Verein wie auch der Fan-Dachverband "ProWaldhof" Info-Veranstaltungen an, um die teilweise juristisch komplizierten Sachverhalte zu erläutern. Beim "Club der 100" und dem Club der Ehrenmitglieder und Goldnadelträger (CEG) war das SVW-Präsidium ebenfalls vorstellig. "Wir haben gemerkt, dass noch weitere Informationen notwendig waren. Mein Eindruck war aber, dass viele ältere Mitglieder breit hinter dem Konzept stehen. Bei den jüngeren konnten wir Fragen wie etwa nach der zweiten Mannschaft, die im Hauptverein bleiben soll, oder der diskutierten Sperrminorität in der GmbH ebenfalls klären", berichtet Geschwill von den vergangenen, geschäftigen Tagen. "Jetzt können wir nur noch auf Donnerstag warten. Die Entscheidung liegt allein bei unseren Mitgliedern", ist der Interimspräsident sicherlich angespannt, insgesamt aber "positiv gestimmt".