Rätselraten um die SVW-Brust

Die Waldhof-Trikotbrust ist ab Freitag nicht mehr verwaist. © Binder

Mannheim. Die verwaiste Trikotbrust bei Fußball-Regionalligist SV Waldhof gehört ab Freitag der Vergangenheit an, die Bielefelder Oetker-Gruppe steigt allerdings nicht beim Mannheimer Traditionsverein ein. "Von einem Trikotsponsoring beim SV Waldhof ist uns nichts bekannt", sagte Jörg Schillinger, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim großen Nahrungsmittelkonzern, gestern dem "MM". Im Umfeld war über einen Deal mit Oetker spekuliert worden, SVW-Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill hatte diese Gerüchte im Rhein-Neckar-Fernsehen als "lauwarm" bezeichnet, aber auch nicht komplett dementiert.

Festzustehen scheint allerdings, dass der Waldhof beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II (Freitag, 19.30 Uhr, Carl-Benz-Stadion), definitiv einen neuen Partner vorstellen wird. "Es ist unserem Geschäftsführer Markus Kompp gelungen, einen Trikotsponsor anzuwerben", sagte Geschwill: "Das ist ein sehr schöner Erfolg für ihn."

Trainingslager in der Türkei

Schon seit Tagen gibt es auf der Facebook-Seite des Vereins Hinweise auf einen neuen Geldgeber, der dem Klub bis Saisonende noch einen mittleren fünfstelligen Betrag einbringen dürfte. Wer das sein wird, dazu halten sich die Verantwortlichen aber bedeckt. "Wenn es etwas zu verkünden wird, werden wir das tun", hatte Kompp zuletzt mitgeteilt.

Die Suche nach einem Trikotsponsor war in den vergangenen Jahren für die Vereinsverantwortlichen zu einem leidigen Thema geworden. Seit der Insolvenz des damaligen Partners Parkplan AG im September 2013, für den die Odenwald-Quelle bis Saisonende 2014 einsprang, bezahlte niemand mehr für die Brust beim SVW. Zuletzt hatte der Schriftzug der Mittelstandsvereinigung "Mannheimer Runde" das Trikot geziert. Das Brust-Problem gab es selbst in den populärsten Bundesliga-Zeiten der "Waldhof-Buben" in den 80er Jahren, als die Blau-Schwarzen gezwungen waren, verzweifelt per Annonce einen Trikotsponsor zu suchen.

Gute Nachrichten gibt es derweil für die Mannschaft und Trainer Gerd Dais: Zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt kann sich das Team im milden Süden auf die Restrunde vorbereiten. Der SVW fliegt vom 29. Januar bis 5. Februar ins Trainingslager an die türkische Riviera. Im 50 Kilometer von Antalya entfernten Hotel Sidestar sollen die Grundlage für den Drittliga-Aufstieg gelegt werden. alex