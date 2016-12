„Reguläres Spiel nicht möglich“

Mannheim. Das Carl-Benz-Stadion und die Stuttgarter Kickers - bei dieser Verbindung passt irgendetwas nicht. Gestern Mittag musste das Regionalliga-Spiel des SV Waldhof gegen den Drittliga-Absteiger aus der Landeshauptstadt bereits zum zweiten Mal abgesagt werden. Nachdem am 12. November Dauerregen den Rasen stellenweise unter Wasser gesetzt hatte, machte jetzt Dauerfrost das Geläuf unbespielbar. "Durch die durchgehenden Minustemperaturen in Mannheim in den vergangenen Tagen ist die Spielfläche im Carl-Benz-Stadion derzeit gefroren und vereist und daher nicht bespielbar. Für die Spieler würde eine erhebliche Verletzungsgefahr bestehen", teilte der SVW mit. Die zuständige Platzkommission ordnete deshalb am Vormittag die erneute Absage an.

Eine Entscheidung, die Waldhof-Trainer Gerd Dais für vernünftig hält. "Ein reguläres Fußballspiel wäre auf diesem gefrorenen Boden nicht möglich gewesen", sagte der 53-Jährige, der sich vor Ort ein Bild vom Zustand des Rasens machte: "Dann ist es besser abzusagen, bevor dem Zufall Tür und Tor geöffnet wird." Außerdem wäre das Verletzungsrisiko, so Dais, bei einer Austragung enorm gewesen. Die Begegnung wird nun höchstwahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten nachgeholt, laut dem SVW-Trainer ist der 11. Februar als Termin im Gespräch. Damit würde die Restsaison für den Aufstiegsaspiranten eine Woche früher als gedacht beginnen - am 18. Februar kommt der TSV Steinbach zum regulären ersten Punktspiel 2017 nach Mannheim.

Noch zwei Partien vor der Pause

Bevor es in die Winterpause geht, stehen für den SV Waldhof aber noch zwei Partien an. Am Samstag (13 Uhr) fährt die Dais-Elf zum Halbfinale des Badischen Verbandspokals gegen Verbandsligist SG Kirchheim in den Süden Heidelbergs. Allerdings könnte auch dieses Spiel dem vorhergesagten frostigen Wetter noch zum Opfer fallen - zumal der SVW nicht auf den Kunstrasenplatz ausweichen will. Zum Jahresabschluss treten die Mannheimer im Duell der Ex-Bundesligisten beim FC Homburg an (Dienstag, 13. Dezember, 20.15 Uhr, live Sport1). alex