Schwarze Serie findet neuen Höhepunkt

Heidelberg. Pokalspiele können etwas Fieses haben. Vor allem, wenn man für den SV Waldhof kickt. Seit dem Jahr 2003 gab es für die Kurpfälzer im BFV-Pokal trotz "Favoriten-Abo" nichts zu holen. Am späten Samstagnachmittag schlug der "Pokalfluch" der Blau-Schwarzen nun mit voller Wucht zu: 120 Minuten lang wollte dem Regionalliga-Zweiten beim im Abstiegskampf steckenden Verbandsligisten SG Heidelberg-Kirchheim kein einziges Törchen gelingen, dann kam das aus Waldhof-Sicht fatale Elfmeterschießen obendrauf.

Zwölf Mann verwandelten sicher bis Mannheims Marco Müller an Torwart Alexander Jäger scheiterte - und Marcel Feßler zum 7:6 (0:0, 0:0) im BFV-Pokal-Halbfinale für die SG Heidelberg-Kirchheim traf. Deren Trainer Manuel Wengert, zuletzt Co-Trainer beim VfR Mannheim, zeigte sich - im Gegensatz zu Spielern und Anhängern - nach der Sensation äußerst gefasst.

"Nicht verdient, zu gewinnen"

Kirchheim – SVW 7:6 n.E. SV Waldhof: Scholz - Amin (106. Popovits), Seegert, Schultz, Müller - Ibrahimaj (73. Burgio), Fink, Förster, Sommer (61. Korte) - Hebisch, Koep. Tore im Elfmeterschießen: 0:1 Schultz, 1:1 Kiefer, 1:2 Korte, 2:2 Rehm, 2:3 Seegert, 3:3 Aydingülü, 3:4 Hebisch, 4:4 Gessel, 4:5 Popovits, 5:5 Rau, 5:6 Burgio, 6:6 Rehberger, 7:6 Feßler. Gelbe Karten: Rehm, Brummer / -. Beste Spieler: Hilbert, Kiefer, Gessel - Schultz. Zuschauer: 1164. - Schiedsrichter: Robin Siegl (Hüffenhardt). Nächstes Spiel: FC Homburg - SVW (Dienstag, 20.15 Uhr).

"Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten gute Konterchancen. Dabei haben wir früh gemerkt, dass etwas gehen könnte", sagte Wengert mit Blick auf die "fehlende Frische" der Waldhöfer, die er bei seiner Beobachtung als größte Schwachstelle ausgemacht hatte.

Gemäß dieser Analyse legten die Kirchheimer los wie die Feuerwehr, rannten die Waldhöfer in deren Hälfte an und setzten damit gleich ein Zeichen: Wir werden uns hier nicht verstecken. Bereits in der vierten Minute schickte der als Verbindungsmann zwischen Defensive und Angriff eingesetzte, pfeilschnelle Marcel Gessel Marcel Angermund steil. Der verstolperte zwar kläglich, zeigte aber auf: Diese Waldhöfer sind verwundbar.

Das sollte sich auch weiterhin zeigen. Nachdem die Anfangsoffensive mit zwei Riesenchancen von Nicolas Hebisch (12./17.) vorüber war, schaffte es der Außenseiter, den technisch deutlich überlegenen Gegner eine Dreiviertelstunde lang in Mittelfeld-Scharmützel zu verwickeln und das Spiel durch eigene Gegenstöße sogar offen zu gestalten. Erst zwischen der 60. und 120. Minute fand der Waldhof wieder zu seinem Rhythmus - nie aber zur zuletzt gezeigten Kaltschnäuzigkeit.

"Ich kann den Jungs das Bemühen nicht absprechen, wir hatten auch genügend Chancen. Aber wenn man es nicht schafft, bei einem zwei Klassen tiefer spielenden Team in zwei Stunden ein Tor zu erzielen, dann hat man es auch nicht verdient, zu gewinnen", sagte Waldhof-Trainer Gerd Dais in der ihm eigenen Aufrichtigkeit. Unterschätzt habe man den Gegner auf keinen Fall, aber ganz sicher zu viele Fehler gemacht im Aufbauspiel, zu viele falsche Entscheidungen getroffen, wenn es Richtung Tor ging. Während der eingewechselte Gianluca Korte am spektakulär rettenden Can Aydingülü scheiterte (63.), schoss Förster seinen Versuch ein paar Zentimeter links am Tor vorbei (88.). Marcel Seegert sah es aus der Abwehr heraus mit Schrecken: "Ich hatte das Gefühl, dass die Kirchheimer mit jeder vergebenen Chance von uns noch stärker und entschlossener wurden."

Das galt auch für die Verlängerung, in der Kirchheims Jungs genauso viel mit ihren Krämpfen wie mit den drückenden Waldhöfern zu tun hatten. Chancen gab es auf beiden Seiten - und im Elfmeterschießen dann den K.o. für Mannheim.

Klaus-Rüdiger Geschwill, jüngst zum Präsidenten des SV Waldhof gewählt, fand besonnene Worte: "Wir haben das Spiel ab der 60. Minute klar dominiert, aber auch beste Chancen nicht genutzt. Als Regionalligist musst du gegen einen Verbandsligisten den Anspruch haben, ein Tor Minimum zu schießen. Das haben wir nicht geschafft - und so gratulieren wir Kirchheim zum Einzug ins Finale." Der Waldhof-Wahnsinn im Verbandspokal geht weiter.